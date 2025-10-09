Logo

ФСС брутално казнио Црвену звезду и Партизан

Дисциплинска и етичка комисија ФСС, на данашњој сједници, донијела је одлуке о казнама за инциденте који су се догодили у 10. колу Супер лиге Србије на утакмици Црвена звезда - Раднички 1923 и 11. колу у дербију између Партизана и Војводине.

Због прекомјерне употребе пиротехничких средстава, њиховог убацивања у терен за игру, угрожавања безбједности играча, тренера, судија, дјеце која скупљају лопте и вишеминутних прекида, Црвена звезда и Партизан ће двије наредне утакмице на домаћем терену играти без присуства публике.

Дисциплински орган српске куће фудбала подсјећа још једном да неће и не смије бити било какве толеранције оваквих појава, поготово када је ријеч о коришћењу пиротехничких средстава којима се директно угрожава безбједност и здравље, играча, судија, чланова стручних штабова и свих осталих актера утакмице.

"Изрицање досадашњих високих новчаних казни, очигледно није постигло очекивани ефекат и сврху кажњавања, па Дисциплинској и етичкој комисији ФСС не преостаје ништа друго него да на ове и евентуално нове појаве сличних инцидената, изрекне оштрије казне у виду одигравања већег броја утакмица без присуства публике. Надамо се да ће ова опасна пракса убацивања топовских удара и пиротехнике на терен престати и да неће бити потребе за примјеном још драстичнијих мјера", најавио је предсједник Дисциплинске и етичке комисије ФСС Иван Николић, преноси Курир.

