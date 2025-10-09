Познато ко је судија на утакмици Србија - Албанија

Извор:
Телеграф
09.10.2025
11:27
Фудбалска репрезентација Србије у суботу од 20 часова и 45 минута дочекује селекцију Албаније у, могло би се рећи, одлучујућој утакмици за пласман у бараж на Свјетско првенство 2026. године које се одржава у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади, а сада је познато ко ће дијелити правду на овом сусрету.
То ће бити Румун Иштван Ковач, саопштила је УЕФА. Њему ће помоћници бити Михаи Марика и Ференц Туњоги, а четврти судија биће Хорације Фешник, такође из Румуније. У ВАР соби сједиће Њемци Бастијан Данкерт и Паскал Милер.
Биће ово други пут Иштвану Ковачу да дијели правду Србији, а претходно је судио Орловима на Европском првенству претходне године, када су изабраници Драгана Стојковића Пиксија извукли бод у посљедњим тренуцима голом Луке Јовића.
Судио је Иштван Ковач и српским клубовима, те је тако Црвена звезда под његовом "пиштаљком" играла три утакмице и забиљежила побједу против Ренџерса у Лиги Европе, реми са ИБВ-ем, те пораз од ПСВ-а на почетку године у Лиги шампиона.
Партизану је дијелио правду само једном, у сезони 2017/18 у оквиру Лиге Европе, када је Партизан гостовао у Берну и ремизирао са Јанг Бојсом - 1:1.
