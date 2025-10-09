Албанац возио комби пун УЧК симбола: Планирао да направи хаос на утакмици Србије

Извор:
Вечерње новости
09.10.2025
16:14
Коментари:0
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу, у сарадњи са Управом царина, ухапсили Д. П. (53) из Албаније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње и нетрпељивости.
"Припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу, у сарадњи са Управом царина, ухапсили су Д. П. (1972) из Албаније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње и нетрпељивости. Полиција је на административном прелазу Мердаре прегледом комбија марке "мерцедес", којим је из правца АП КиМ управљао осумњичени, пронашла пет торби у којима су се налазиле 22 мајице, 244 заставе и 86 качкета са натписом УЧК, 65 дуксерица са ликом Агима Рамаданија, 58 шалова са грбом Албаније, као и 92 капе 'ћелепоши'", изјавио је Дачић и додао:
