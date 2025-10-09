Logo

Албанац возио комби пун УЧК симбола: Планирао да направи хаос на утакмици Србије

Извор:

Вечерње новости

09.10.2025

16:14

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу, у сарадњи са Управом царина, ухапсили Д. П. (53) из Албаније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње и нетрпељивости.

"Припадници Министарства унутрашњих послова у Прокупљу, у сарадњи са Управом царина, ухапсили су Д. П. (1972) из Албаније, због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело изазивање националне, расне и вјерске мржње и нетрпељивости. Полиција је на административном прелазу Мердаре прегледом комбија марке "мерцедес", којим је из правца АП КиМ управљао осумњичени, пронашла пет торби у којима су се налазиле 22 мајице, 244 заставе и 86 качкета са натписом УЧК, 65 дуксерица са ликом Агима Рамаданија, 58 шалова са грбом Албаније, као и 92 капе 'ћелепоши'", изјавио је Дачић и додао:

Luka Petrović

Република Српска

Лука Петровић: Спреман сам за дуел

"Како се сумња, наведени предмети и дијелови одјеће су планирани да се користе и буду истакнути на предстојећој утакмици у Лесковцу, између фудбалских екипа Србије и Албаније."

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу.

"Припадници Министарства унутрашњих послова константно спроводе мјере и радње на очувању јавног реда и мира и безбједности на спортским догађајима како би обезбједили одигравање утакмица у безбједном окружењу и поштовање свих мјера прописаних од стране Фудбалског савеза Србије", изјавио је министар Дачић, пишу Новости.рс.

Подијели:

Тагови:

Ивица Дачић

uhapšen Albanac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лука Петровић: Спреман сам за дуел

Република Српска

Лука Петровић: Спреман сам за дуел

2 ч

1
Експлозија у француској компанији, има повријеђених

Свијет

Експлозија у француској компанији, има повријеђених

2 ч

0
То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ

Друштво

То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ

2 ч

0
Путин најавио прелазак на националне валуте

Свијет

Путин најавио прелазак на националне валуте

2 ч

0

Више из рубрике

Познато ко је судија на утакмици Србија - Албанија

Фудбал

Познато ко је судија на утакмици Србија - Албанија

6 ч

0
"Анђус вријеђао Милку Форцан": Партизан раскинуо сарадњу са ТВ Ареном спорт

Фудбал

"Анђус вријеђао Милку Форцан": Партизан раскинуо сарадњу са ТВ Ареном спорт

7 ч

0
Ужас: Бивши репрезентативац пао преко реклама и доживио прелом врата

Фудбал

Ужас: Бивши репрезентативац пао преко реклама и доживио прелом врата

7 ч

0
Фудбалски свијет у шоку: Изненада преминуо тренер Боке Јуниорс

Фудбал

Фудбалски свијет у шоку: Изненада преминуо тренер Боке Јуниорс

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner