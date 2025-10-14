Logo

Предсједник ФС Албаније открио шта му је Пикси рекао у Лесковцу

Фото: Агенција Анадолија

Предсједник Фудбалског савеза Албаније Арманд Дука још једном се дотакао утакмице у Лесковцу.

Албанија је славила против Србије (1:0) и тако стигла надомак баража за одлазак на Свјетско првенство.

Дука је открио детаље разговора са челницима ФСС, али и, сада већ бившим, селектором Драганом Стојковићем.

"Разговарао сам са челницима Савеза и селектором Србије, који су ми рекли да смо заслужили побједу и да нема разлога за жаљење јер нису заслужили да побједе. Били су јасни у вези са оним што је приказано на терену, да је наш тим заслужио три бода. Такав је фудбал", рекао је Дука.

Причао је и са Драганом Џајићем, предсједником ФСС.

"Он је дефинитивно био узнемирен. Не вјерујем да постоји навијач Србије који није био, а камоли лидер Савеза и легенда југословенског фудбала".

Нема примједбе на организацију утакмице на стадиону "Дубочица".

"Обезбијеђени су нам оптимални услови. Нисмо имали никакву забринутост. Имали смо веома добар пријем од тренутка кад смо слетјели. Фантастичан смјештај, услови за игру на стадиону. Дали су све од себе на организацији утакмице", закључио је Дука.

