Партизан писао Вучићу за помоћ, а ово је разлог

13.10.2025
Ближи се посљедњи рок за измирење обавеза, УЕФА мониторинг који прогања Партизан годинама уназад и са којим се претходна, а и актуелна Управа боре тако што кад загусти у помоћ зову - државу.
Црно-бијели су једва "претекли" у марту, још теже у јулу, када су добили додатних 1.500.000 евра, јер нису могли да региструју играче за почетак љетњих квалификација за Европу, а нова "омча око врата" износи око 2.500.000 евра и уколико је клуб из Хумске не скине до сриједе, постоји могућност да остане без лиценце за европска такмичења наредног љета.
Партизан се и овога пута обратио држави за помоћ, јер нема прихода усљед испадања из Лиге Европе и Лиге конференције, од трансфера је реализован само одлазак Стефана Ковача, који је међу првима ове јесени "закукао" за свој дуг, те није било избора.
Предсједник клуба Расим Љајић написао је и потписао јавно писмо челницима државе, анализирао стање и замолио за помоћ. Обећање, кажу, постоји, али још није преточено у дјело и очито је да црно-бијелима гори под ногама.
"Поштовани господине Предсједниче,
Обраћам Вам се у име Управног одбора фудбалског клуба Партизан поводом актуелног тромјесечног УЕФА мониторинга и наслијеђених обавеза које је условило изрицање услова за издавање лиценце и несметано такмичење.
Нови Управни одбор ФК Партизан затекао је дуг од око 57 милиона евра. Укупна дуговања су на данашњи дан смањена на 42.412.545 евра, захваљујући продаји играча и спровођењу сета системских мјера финансијске и организационе консолидације. Ипак, усљед континуираног раста оперативних трошкова и немогућности повећања прихода, финансијски терет остаје изузетно висок и износи око 415.000 евра мјесечно, што представља не смањење за 32,1%, у односу на прошлу сезону, али и даље чини више од 35% планираних годишњих прихода. У структури трошкова доминирају обавезе у бруто износу, које су у великој мјери наслијеђене и односе се на дуговања према држави.
Имајући у виду континуитет, наслеђене проблеми из прошлости и наше објективно настојање да обезбедимо стабилно функционисање, у октобру смо отпочели нови циклус разговора са представницима државних институција и надлежних органа, како би се, у складу са законом, наша обавеза према држави репрограмирала и ставила под контролу. У том контексту, молимо за подршку државе у виду гаранције или потврде о разумијевању тренутне ситуације клуба, која би била достављена УЕФА мониторинг телу до 13. октобра 2025. године, чиме би се омогућило добијање неопходне лиценце за даље такмичење и избјегле потенцијалне санкције.
Иницијатива коју Вам достављамо не подразумијева новчану подршку Ваше институције, већ искључиво разумијевање, подршку у комуникацији и потврду нашег настојања да се све обавезе према држави измире у складу са законом и реалним могућностима клуба.
Као клуб са највише државних спортиста и дугом традицијом јавног рада, Партизан ће и убудуће бити транспарентан и одговоран извршилац обавеза. Породица Партизана очекује разумијевање и подршку државе за наставак спортских успјеха и рјешавање наслеђених проблема."
