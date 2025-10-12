Logo

Вујадин Савић напушта Црвену звезду

ФК Црвена звезда је одлучила да раскине сарадњу са досадашњим чланом стручног штаба Вујадином Савићем!

Он је син легендарног фудбалера Црвене звезде, Дулета Савића.

Савић је одмах по завршетку каријере почео тренерску и постао је прво дио стручног штаба Милоша Милојевића, да би потом сарађивао и са Бараком Бахаром и Владаном Милојевићем, пише Курир.

