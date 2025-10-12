Вујадин Савић напушта Црвену звезду

Извор:
Курир
12.10.2025
17:04
Коментари:0
ФК Црвена звезда је одлучила да раскине сарадњу са досадашњим чланом стручног штаба Вујадином Савићем!
Он је син легендарног фудбалера Црвене звезде, Дулета Савића.
Савић је одмах по завршетку каријере почео тренерску и постао је прво дио стручног штаба Милоша Милојевића, да би потом сарађивао и са Бараком Бахаром и Владаном Милојевићем, пише Курир.
