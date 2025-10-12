Јелена Докић се разоткрила - објавила фотографију

Извор:
Бивша тениска звијезда Јелена Докић (42) недавно је јавно објавила да је у љубавној вези са извјесним Јанеом Веселиновом.
Међутим, фанови су недавно почели да спекулишу да су Јелена и Јане кренули различитим путем, након што је она подијелила низ емотивних цитата на друштвеним мрежама.
Јелена је сада разјаснила ситуацију тако што је подијелила нове слике с момком, потврђујући да је све у најбољем реду између њих.
“Бирај особу која чини да си сигурна”, написала је Докић испод једне од слика са момком, а додала је и да је он подржава, штити…
БиХ
На табли Музеја Саборне цркве у Мостару осванули срамни графити
Прије неколико дана је поручила да су јако заљубљени.
Јелена је углавном држала везу са Јанеом у тајности, али је недавно открила и да брине.
“Он више није анониман”, објаснила је.
“Често о томе причамо и желим да будем сигурна да му је све у реду, да се не осјећа као да му је нарушена приватност. Ја сам у центру пажње од 12. године, тако да је за мене то нешто сасвим другачије”, поручила је Јелена, преноси ЦдМ.
"Докићева је написала да се разумију И да је "он невјероватно љубазан и великодушан".
