Logo

Јелена Докић се разоткрила - објавила фотографију

Извор:

ЦдМ

12.10.2025

16:49

Коментари:

0
Јелена Докић се разоткрила - објавила фотографију

Бивша тениска звијезда Јелена Докић (42) недавно је јавно објавила да је у љубавној вези са извјесним Јанеом Веселиновом.

Међутим, фанови су недавно почели да спекулишу да су Јелена и Јане кренули различитим путем, након што је она подијелила низ емотивних цитата на друштвеним мрежама.

Јелена је сада разјаснила ситуацију тако што је подијелила нове слике с момком, потврђујући да је све у најбољем реду између њих.

“Бирај особу која чини да си сигурна”, написала је Докић испод једне од слика са момком, а додала је и да је он подржава, штити…

Мостар

БиХ

На табли Музеја Саборне цркве у Мостару осванули срамни графити

Прије неколико дана је поручила да су јако заљубљени.

Јелена је углавном држала везу са Јанеом у тајности, али је недавно открила и да брине.

“Он више није анониман”, објаснила је.

“Често о томе причамо и желим да будем сигурна да му је све у реду, да се не осјећа као да му је нарушена приватност. Ја сам у центру пажње од 12. године, тако да је за мене то нешто сасвим другачије”, поручила је Јелена, преноси ЦдМ.

"Докићева је написала да се разумију И да је "он невјероватно љубазан и великодушан".

Подијели:

Таг:

Jelena Dokić

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Како су се упознали Мирка Васиљевић и Вујадин Савић?

Сцена

Како су се упознали Мирка Васиљевић и Вујадин Савић?

4 ч

0
Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

Сцена

Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

6 ч

0
МТВ гаси канале у Европи

Сцена

МТВ гаси канале у Европи

20 ч

0
Остављена Станија Добројевић - шок пред камерама

Сцена

Остављена Станија Добројевић - шок пред камерама

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

59

Мушкарац покушао да спријечи тучу, па испребијан

17

55

Осам печурака продато за скоро 5.000 евра

17

36

Рој стршљенова напао 30 људи у парку

17

23

Хитно повучен популарни италијански сир

17

15

Намјештени тендери: Хрватској компанији 35 милиона КМ за расвјету у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner