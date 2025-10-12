Logo

На табли Музеја Саборне цркве у Мостару осванули срамни графити

12.10.2025

Срамни графити у Мостару
На табли Музеја Саборне цркве у Мостару, који се налази испред Владичанског двора, јутрос су осванули графити "4. корпус" и "1981" што алудира на Четврти корпус Армије БиХ који је покривао Херцеговину и навијачку групу "Ред арми" која навија за Фудбалски клуб ”Вележ”.

У згради Владичанског двора у Мостару, који је сједиште Епархије захумско-херцеговачке и приморске, смјештена је Црквена општина Мостар, Генерални конзулат Србије, Канцеларија Републике Српске и СПКД "Просвјета" Градски одбор Мостар.

Старјешина Саборне цркве у Мостару Душко Којић каже да је овај призор јако узнемирио свештенство и све који улазе у ову зграду и да је јако лош осјећај када знате да неко жели да оскрнави вашу имовину и да наруши односе.

"Ово су јако ружне поруке и не доприносе ничему добром у Мостару. Забринутост је већа, јер поред тога што је тај објекат под надзором полиције десио се овакав инцидент", каже Којић.

Генерални конзул Србије у Мострау Васо Гујић наводи да је затечен и непријатно изненађен сазнањем да је на табли испред зграде Владичанског двора у којем је смјештен и Генерални конзулат Србије, исписана порука "4. корпус" и "1981".

"Не знам како тумачити исписану поруку, осим да неко жели да наруши веома добре односе између већинских Бошњака, који живе у близини Двора, и свештенста СПЦ, као и запослених у Генералном конзулату Србије у Мостару", каже Гујић.

Он наглашава да се немили догађај десио на само неколико метара од кућице гдје се налази полицијско обезбјеђење.

"Надам се да неђе бити тешко пронаћи неодговорне појединце, тим прије што је тај простор покривен и камерама. Ми, као дипломатско представништво, у складу са дипломатском праксом, обратићемо се званичним институцијама БиХ да предузму мјере из своје надлежности, како се овакви немили догађаји не би поновили у будућности", навео је Гујић.

Из Црквене општине Мостар наводе да су о инциденту обавијестили МУП Херцеговачко-неретванског кантона.

