Путин најавио ново супероружје: Моћније од „Орешника“!

Извор:

Sputnjik

12.10.2025

16:32

Предсједник Русије Владимир Путин
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин најавио је ново оружје, које би могло бити моћније од већ познатог „Орешника“, изјавио је посланик Државне думе Андреј Колесник.

„Ако Путин говори о новом оружју, то значи да ће оно бити стратешког значаја, али вјероватно прецизније и разорно… Мислим да ће бити моћније од 'Орешника'“, навео је Колесник.

Он додаје да нико не зна гдје ће бити размјештено ново оружје, али да командни центри НАТО-а „неће имати гдје да се сакрију“.

„Ако Путин каже, значи да оружје већ постоји“, закључио је посланик.

Путин је након појсете Таџикистану истакао да су тестирања новог оружја успјешна, али није открио детаље о његовим карактеристикама, пише Спутњик.

Владимир Путин

rusko oružje

