Хорор: Мушкарац ушао у ресторан и почео да убија, броје се мртви

Телеграф
12.10.2025
16:29
Најмање четири особе су убијене, а 20 је рањено у масовној пуцњави у једном ресторану у Јужној Каролини.
Пуцњава се догодила око 1 сат иза поноћи по локалном времену, у ноћи између суботе и недјеље. Медији наводе да се пуцњава догодила у ресторану "Willie’s Bar and Grill" на острву Света Хелена у округу Бофо.
Утврђено је да је стотине људи било у објекту када је пуцњава почела.
"Више жртава и сведока побегло је у оближње пословне и стамбене објекте тражећи заклон од метака", додаје се.
Званичници су потврдили да су четири особе погинуле на лицу мјеста, а најмање 20 особа је повријеђено - од којих су четири у критичном стању.
Полиција је рекла да је осумњичени идентификован, али и даље није познато да ли је ухапшен, пише Телеграф.
