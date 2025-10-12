Logo

Хорор: Мушкарац ушао у ресторан и почео да убија, броје се мртви

12.10.2025

Најмање четири особе су убијене, а 20 је рањено у масовној пуцњави у једном ресторану у Јужној Каролини.

Пуцњава се догодила око 1 сат иза поноћи по локалном времену, у ноћи између суботе и недјеље. Медији наводе да се пуцњава догодила у ресторану "Willie’s Bar and Grill" на острву Света Хелена у округу Бофо.

Утврђено је да је стотине људи било у објекту када је пуцњава почела.

"Више жртава и сведока побегло је у оближње пословне и стамбене објекте тражећи заклон од метака", додаје се.

Званичници су потврдили да су четири особе погинуле на лицу мјеста, а најмање 20 особа је повријеђено - од којих су четири у критичном стању.

Полиција је рекла да је осумњичени идентификован, али и даље није познато да ли је ухапшен, пише Телеграф.

