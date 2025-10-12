Неочекивани детаљ на Путиновом рођендану: Сви гледају у његов тањир

12.10.2025
11:49
Владимир Путин је 7. октобра прославио 73. рођендан. Том приликом, руски лидер је позвао групу генерала на свечану вечеру, а видео са догађаја постао је виралан.
Један детаљ који је привукао пажњу корисника интернета био је Путинов тањир, наводи Онет.
На снимку се види Путин како сједи за столом заједно са руским генералима, у формалној атмосфери.
Пажљиви корисници друштвених мрежа примјетили су необичан детаљ на столу: само предсједник је већ имао послужен главни оброк, док су остали учесници и даље имали салвете на тањирима. Поред тога, на столу није било пића, чак ни воде, која је била постављена на столовима са стране.
Неки корисници интернета сугерисали су да ово постављање стола одражава хијерархију у Русији: као шеф државе, Путин је послужен први.
Такође, појавиле су се спекулације да је Путинов сто био припремљен и послужен одвојено због његове добро познате бојазни од тровања.
Према руским медијима, Путин је свој рођендан провео са службеним обавезама. Предсједник Русије је учествовао на сједницама Савјета безбједности Руске Федерације и разговарао телефоном са више свјетских лидера.
Кремль показал вчерашний праздничный обед Путина с генералами.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) October 8, 2025
Просто обратите внимание: еда есть в тарелке только у Путина, у большинства остальных даже салфетки с тарелок не убраны.
На столе ни вина, ни шампанского, ни даже воды. pic.twitter.com/Y5Ed9MEWfr
