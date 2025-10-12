Logo

Неочекивани детаљ на Путиновом рођендану: Сви гледају у његов тањир

12.10.2025

11:49

Коментари:

0
Неочекивани детаљ на Путиновом рођендану: Сви гледају у његов тањир
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Владимир Путин је 7. октобра прославио 73. рођендан. Том приликом, руски лидер је позвао групу генерала на свечану вечеру, а видео са догађаја постао је виралан.

Један детаљ који је привукао пажњу корисника интернета био је Путинов тањир, наводи Онет.

На снимку се види Путин како сједи за столом заједно са руским генералима, у формалној атмосфери.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

ФСС издао саопштење због Пиксија: Познато ко води Србију у Андору

Пажљиви корисници друштвених мрежа примјетили су необичан детаљ на столу: само предсједник је већ имао послужен главни оброк, док су остали учесници и даље имали салвете на тањирима. Поред тога, на столу није било пића, чак ни воде, која је била постављена на столовима са стране.

Неки корисници интернета сугерисали су да ово постављање стола одражава хијерархију у Русији: као шеф државе, Путин је послужен први.

Такође, појавиле су се спекулације да је Путинов сто био припремљен и послужен одвојено због његове добро познате бојазни од тровања.

grijanje radijator

Савјети

На којој температури треба држати термостат зими да би се спријечила појава буђи?

Према руским медијима, Путин је свој рођендан провео са службеним обавезама. Предсједник Русије је учествовао на сједницама Савјета безбједности Руске Федерације и разговарао телефоном са више свјетских лидера.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Избори на Косову

Србија

Изборе на Косову обезбјеђује 6.500 полицајаца

2 ч

0
Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

Сцена

Милан Калинић ухваћен са бившом супругом: ''Веома су присни''

2 ч

0
Којић: Правосуђе БиХ не тражи правду, већ брани злочинце

Република Српска

Којић: Правосуђе БиХ не тражи правду, већ брани злочинце

3 ч

0
Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

Србија

Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

3 ч

0

Више из рубрике

Вилијам Монтгомери

Свијет

Монтгомери: Злочин у Сребреници не достиже ниво геноцида

3 ч

0
Мировни самит о Гази сутра у Шарм ел-Шеику, предсједаваће Трамп и Ал-Сиси

Свијет

Мировни самит о Гази сутра у Шарм ел-Шеику, предсједаваће Трамп и Ал-Сиси

3 ч

0
Тинејџер у тешком стању након уједа ајкуле

Свијет

Тинејџер у тешком стању након уједа ајкуле

4 ч

0
Талибани Авганистан

Свијет

Жесток окршај између талибанских и пакистанских снага дуж границе

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

18

Додик: Велика штета на воћњацима, пола јабуке нема

14

09

Немојте се чудити: Познати метеоролог се огласио о Михољском љету

14

01

Ови знако указују да партнер жели да раскине везу

14

00

Стиже рјешење за Градски базен: Најављено да ће од сутра радити

13

56

Ситуација се додатно заоштрава: 58 мртвих, послати тенкови

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner