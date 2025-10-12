Logo

Жесток окршај између талибанских и пакистанских снага дуж границе

Талибани Авганистан
Фото: Nava Jamshidi/Tanjug/AP

Талибанске и пакистанске снаге размијениле су ватру дуж границе између Авганистана и Пакистана, што је изазвало забринутост и позиве на смирење тензија из Техерана, Дохе и Ријада.

Ови оружани сукоби представљају најтежу ескалацију између двије земље у посљедњих неколико мјесеци, усљед ваздушног напада на Кабул раније ове седмице, за који су талибанске власти оптужиле Исламабад.

Портпарол Министарства одбране Авганистана Енајатуллах Кваризми изјавио је да су талибанске снаге извеле "успјешне осветничке операције" против пакистанских војника након, како је навео, "поновљених кршења границе и ваздушних напада" Пакистана на авганистанску територију.

- Операција је окончана у поноћ - написао је на платформи Икс.

С друге стране, пакистански министар унутрашњих послова Мосин Накви назвао је талибанске нападе "неизазваним" и поручио да ће Пакистан одговорити "каменом за сваку циглу".

- Пуцање авганистанских снага на цивилно становништво представља флагрантно кршење међународног права. Наше храбре снаге дале су брз и одлучан одговор – ниједна провокација неће бити толерисана - написао је Накви.

Према извјештајима Радио Пакистана, борбе су избиле на најмање шест локација дуж границе, а пакистанска војска одговорила је "снажном и интензивном ватром". Објављени су и снимци ноћног неба освијетљеног рафалима и артиљеријском ватром.

Сукоби су услиједили свега неколико дана након низа експлозија у Кабулу и југоисточној провинцији Пактика, које су, према тврдњама талибана, биле резултат пакистанских вездушних напада. Исламабад није преузео одговорност за нападе, али је оптужио талибанску администрацију у Кабулу да пружа уточиште борцима Техрик-и-Талибан Пакистана (ТТП), милитантне групе која већ годинама изводи нападе на пакистанске снаге уз, како тврди Исламабад, подршку Индије.

Њу Делхи одбацује те оптужбе, док талибани инсистирају на томе да "не допуштају да се териториј Авганистана користи против других земаља".

