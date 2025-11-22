Logo

Словенија покреће поступак за поврат ПДВ-а превозницима из БиХ

СРНА

22.11.2025

11:56

0
Министарство финансија Републике Словеније одговорило је министру финансија и трезора БиХ, Срђану Амиџићу, поводом његове иницијативе за успостављање реципрочности у поврату ПДВ-а превозницима из БиХ.

У званичном допису, који је стигао на адресу министра Амиџића, Словенија потврђује да ће покренути поступак утврђивања да ли су испуњени услови реципрочности. Након званичне потврде, превозници из БиХ ће ускоро моћи остварити право на поврат ПДВ-а у Словенији.

"Република Словенија ће дипломатским путем обавијестити Министарство финансија и трезора БиХ да потврђује испуњење услова реципрочности и утврдиће датум од којег ће се реципрочност примјењивати. Од тог датума, порески обвезници, регистровани у БиХ, имаће право да траже поврат ПДВ-а плаћеног у Словенији", наводи се у допису Министарства финансија Републике Словеније упућеном министру Амиџићу.

Ово представља кључан корак у заштити права БиХ превозника и отвара пут за остваривање равноправног третмана у поврату ПДВ-а у државама ЕУ.

Иницијатива министра Амиџића услиједила је након што надлежни из Федерације БиХ - министар комуникација и транспорта Един Форто и министар иностраних послова Елмедин Конаковић - нису предузели неопходне кораке за заштиту интереса превозника.

Очекује се да ће сличне одговоре ускоро пружити и друге земље којима је министар Амиџић упутио дописе - Грчка, Шпанија, Мађарска, Италија и Пољска - како би превозници имали једнаке могућности за поврат ПДВ-а у земљама ЕУ.

Министарство финансија и трезора БиХ наставља активан дијалог са земљама ЕУ како би заштитило права и интересе превозника и обезбиједило равноправан третман у међународним финансијским трансакцијама.

