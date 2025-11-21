Кришто: Европска комисија усвојила Реформску агенду за БиХ

Извор:
Предсједавајућа Савјета министара Босне и Херцеговине Борјана Кришто изјавила је за Фену да је на самиту у Тирани потврђено да је Европска комисија усвојила Реформску агенду за БиХ.
Кришто је казала да ће у сриједу наредне седмице услиједити и званична потврда према институцијама Босне и Херцеговине.
На Самиту лидера земаља региона и Европске уније, одржаном у Тирани, Кришто је заједно с комесарком ЕУ за проширење Мартом Кос и другим високим европским званичницима разговарала о новим иницијативама за јачање регионалне сарадње и економског повезивања.
Како је навела, након потврде Реформске агенде слиједи именовање координатора и ратификација два споразума - Споразума о ратифицирању и Споразума о зајму.
"На самиту је речено да очекују ратификацију оба споразума како бисмо с другим земљама у регији наставили у корак с имплементацијом овог важног пројекта", казала је Кришто.
Представљене су и четири нове иницијативе у оквиру Плана раста, међу којима је мапа пута за роминг, механизми сарадње земаља региона и ЕУ ради смањења трошкова и побољшања услуга, као и иницијативе које се односе на творницу умјетне интелигенције и индустријски дијалог.
"Све су то теме које доприносе укупном расту и развоју земаља ЕУ", навела је Кришто.
Она је подсјетила и на процес приступања БиХ СЕПА, истичући да су четири земље региона већ завршиле тај процес и осјетиле његове бенефите.
"У овој години смо у фази подношења предапликације, а сљедеће године бисмо могли поднијети и званичну апликацију", рекла је Кришто.
На самиту је поново отворено и питање проблема професионалних возача у контексту зелених коридора, које је раније разматрано и у Скопљу.
"Постоји политичка воља и надамо се да ће бити ускоро ријешено", додала је.
Кришто је информисала европске званичнике и о политичкој ситуацији у БиХ, нагласивши да се земља налази "у фази политичке консолидације и консолидације институција".
"Добро је што је усвојен буџет институција БиХ и међународних обавеза за 2025. годину, што је од великог значаја за реформске процесе", казала је.
Говорећи о европском путу БиХ, Кришто је нагласила важност усвајања два закона и именовања главног преговарача.
