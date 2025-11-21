Стабилна и договором уређена БиХ - једини пут да земља крене напријед

Аутор:Кристина Секерез
Дејтон је једина гаранција свијетлој будућности БиХ, али и гарант политичке аутономије Републике Српске. А стабилна и договором уређена БиХ - у којој се глас сваког народа једнако чује - једини је пут да ова земља крене напријед, порука је вршиоца дужности предсједника Српске.
„Чињеница да Република Српска наставља одано да прославља овај догађај узастопно 30 година, упркос другачијим ставовима политичког Сарајева, јасан је индикатор политичке преданости српског народа да се одржи мир и стабилност у БиХ. То је доказ да Срби нису агресори, већ да су бранили своје историјско право на политичку аутономију у БиХ. У историју БиХ уткано је насљеђе и српског народа“, изјавила је вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Оно што је најважније од Дејтонског мировног споразума јесте да имамо мир, поручује Рамиз Салкић. Ипак, каже, Споразум није направљен као трајна категорија.
„Они који су креирали Дејтонски мировни споразум нису могли предвидјети шта ће бити за 30 или 50 година. Због тога је остављена могућност у Дејтонском мировном споразуму и Уставу БиХ да се развијају институције које ће јачати капацитете, снагу и опредјељење државе за даље интеграције у међународне асоцијације", рекао је бивши потпредсједник Републике Српске Рамиз Салкић.
Незадовољни су Хрвати положајем у БиХ. Опет се трећи ентитет ставља у први план.
"Ту наравно постоји неколико различитих модалитета, али у сваком случају симетрична федерализација, у којој ће сва три конститутивна народа и у територијалном смисли бити једнако третирана. Да будем потпуно јасан, гдје ћемо имати и федералну јединицу с хрватском већином", казао је предсједник Главног одбора ХНС-а БиХ Божо Љубић.
БиХ може да постоји само као сложена држава, порука је члана делегације на преговорима у Дејтону. Зато је, каже Радомир Лукић, важност очувања основних идеја Дејтонског мировног споразума битна како за Српску, тако и за БиХ.
„БиХ је сложена држава, састављена из два ентитета у којој три конститутивна народа у заједници с осталим грађанима творе све што јесте важно за БиХ. Она је земља у којој ће разлике постојати, у којој ће постојати различита виђења бројних елемената унутрашње и спољне политике, бројних елемената унутрашњег права и то неће никада моћи да престане. То на крају крајева не престаје ни у много срећнијим, стабилнијим земљама. Утолико је све ово заслуга овог уставног уређења БиХ без кога она не би могла да буде ни мирна, а стабилна је онолико колико међусобне разлике и међусобне сагласности то у сваком погледу допуштају“, објаснио је члан делегације на преговорима у Дејтону Радомир Лукић.
Политика Срба је очување Дејтона и Српске, чуло се из Србије, државе која је гарант Дејтонског споразума.
"У историјском смислу, ово је нешто што ће и за 50 година имати још већи значај него што је данас, али морамо да сачувамо, не смемо да дозволимо да се изврши ревизија Дејтонског споразума. Односно, ми подржавамо одлуке српског народа. Споразум постоји, он може да се мења само уз сагласност оба ентитета и сва три народа у БиХ“, нагласио је предсједник Социјалистичке партије Србије Ивица Дачић.
Српска страна је Дејтон схватила као пут ка миру, као трасирање нових путева за нормалан суживот. С друге стране, Сарајево је Дејтон доживјело као паузу у покушају реализације максималистичких ратних циљева, оцјена је историчара.
„И нажалост, Сарајево је имало подршку значајног дијела Запада у саботирању Дејтона. Тако да смо имали ситуацију да Срби искрено улазе у форматирање БиХ у складу са Дејтоном и покушавају да на нови начин функционишу са друга два народа, док партнери, заправо нису партнери, већ они који настављају у мирнодопским околностима рат против Срба са циљем да се БиХ претвори у централизовану државу“, подсјетио је историчар и политички аналитичар Драгомир Анђелковић.
Хрватски и бошњачки чланови Предсједништва БиХ Дејтон спомену само у погледу ревизије. Или када треба тамо да оду. Као у мају ове године када су сви чланови Предсједништва ишли, а двојац се састао са троје сенатора, те Свеном Алкалајем. Овај пут је Комшић отпутовао у Вашингтон. Међу говорницима на конференцији поводом 30. годишњице Дејтонског мировног споразума били су и Мајк Тарнер, Дејмиен Марфи, Валентин Инцко, Златко Лагумџија.
