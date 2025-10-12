Отац се дрогирао поред једногодишњег дјетета: Дјевојчици се боре за живот

Извор:
12.10.2025
ЛЉекари у Грчкој боре се за живот бебе коју су пронашли без свијести крај оца који се дрогирао!
Једногодишња дјевојчица бори се за живот након што је претрпјела тешка оштећења изазвана дрогама које је, наводно, пушио њен отац.
Према доступним информацијама, трагична прича почела је да се одвија јуче, у суботу 11. октобра, када је полиција стигла у дом 27-годишњег мушкарца у Патисији и затекла малу дјевојчицу без свијести.
Истрага је показала да је 27-годишњак, поријеклом из Египта, претходног дана пушио дрогу поред дјетета, што је довело до тога да дјевојчица изгуби свијест.
Египћанин је ухапшен, док је беба пребачена у болницу и налази се на респиратору.
