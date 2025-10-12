Хеликоптер се срушио на плажу, купачи у шоку посматрали пад

Извор:
Курир
12.10.2025
08:25
Хеликоптер који је летио изнад популарне плаже Хантингтон бич у јужној Калифорнијиу САД почео је неконтролисано да се окреће, затим је изгубио висину и срушио се међу палмама на плажи, док су купачи у шоку посматрали догађај.
Снимци објављени на интернету приказују тренутак када летјелица почиње да се неконтролисано окреће изнад плаже, а потом пада на ивицу плаже, гдје се заглавила између палми и степеништа близу Обалног пацифичког аутопута, пише Гардијан.
WILD FOOTAGE 🔴— Open Source Intel (@Osint613) October 12, 2025
Close-up footage captures the helicopter crash that occurred today in Huntington Beach, California. pic.twitter.com/Z98zyohpMz
Према саопштењу ватрогасне службе Хантингтон бича, пет особа је пребачено у болницу, међу којима су двоје из хеликоптера, који су безбједно извучени из олупине послије несреће у суботу.
Још троје људи на улици задобило је повреде, али детаљи о њиховом стању за сада нису познати.
VIDEO: Courtesy KTLA: Witness captures helicopter crashing on the Pacific Coast Highway in Huntington Beach, California Saturday afternoon. Initially three people were hospitalized, but later increased to five. pic.twitter.com/6O2lIuiFxC— Todd Kunz TV (@ToddKunzTV) October 12, 2025
Узрок несреће још није саопштен, а истрага је у току. Ватрогасна служба је навела да је хеликоптер био повезан са добротворним догађајем "Cars N Copters", планираним за недјељу.
