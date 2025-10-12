Logo

Хеликоптер се срушио на плажу, купачи у шоку посматрали пад

Извор:

Курир

12.10.2025

08:25

Срушен хеликоптер на плажи
Фото: Open Source Intel/X/Screenshot

Хеликоптер који је летио изнад популарне плаже Хантингтон бич у јужној Калифорнијиу САД почео је неконтролисано да се окреће, затим је изгубио висину и срушио се међу палмама на плажи, док су купачи у шоку посматрали догађај.

Снимци објављени на интернету приказују тренутак када летјелица почиње да се неконтролисано окреће изнад плаже, а потом пада на ивицу плаже, гдје се заглавила између палми и степеништа близу Обалног пацифичког аутопута, пише Гардијан.

Петоро људи у болници

Према саопштењу ватрогасне службе Хантингтон бича, пет особа је пребачено у болницу, међу којима су двоје из хеликоптера, који су безбједно извучени из олупине послије несреће у суботу.

заставе република српска србија застава

Друштво

Почињу "Дани Србије у Републици Српској"

Још троје људи на улици задобило је повреде, али детаљи о њиховом стању за сада нису познати.

Узрок пада хеликоптера још увијек је непознат

Узрок несреће још није саопштен, а истрага је у току. Ватрогасна служба је навела да је хеликоптер био повезан са добротворним догађајем "Cars N Copters", планираним за недјељу.

