Зеленски објавио детаље разговора с Трампом, Орбан послао упозорење

12.10.2025

08:06

Зеленски објавио детаље разговора с Трампом, Орбан послао упозорење
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Украјине Володимир Зеленски је изјавио да је у телефонском разговору с америчким колегом Доналдом Трампом добио "сигнале" за јачање противваздушне одбране Украјине. Европска унија има војни план за сукоб с Русијом у који жели да увуче Будимпешту, упозорава мађарски премијер Виктор Орбан.

Руска противваздушна одбрана оборила је током ноћи 32 украјинска дрона изнад руских региона, саопштило је јутрос Министарство одбране Русије.

У саопштењу се наводи да је по 15 украјинских дронова оборено изнад Белгородске и Брјанске области. Два дрона оборена су изнад Смоленске области, наводи се у саопштењу, пренела је агенција РИА Новости.

Зеленски је истакао да је разговор са шефом Бијеле куће Доналдом Трампом био добар и продуктиван. Каже да је добио сигнале да Сједињене Државе разматрају могућности за јачање сарадње с Украјином и њене противваздушне одбране.

Обавијестио је Трампа и о руским ударима на енергетски сектор Украјине.

- Само системи противваздушне одбране, када их има довољно, гарантују заштиту. Радимо на томе да обезбиједимо ракете за системе - рекао је Зеленски.

У међувремену, Аксиос је, позивајући се на изворе, извијестио да су лидери разговарали и о испоруци ракета "томахавк" Кијеву, али нису навели да ли је донесена коначна одлука.

С друге стране, Министарство одбране Русије саопштава да су њихове трупе побољшале свој положај у зони специјалних војних операција и да напредују дубље у украјинску одбрану.

Премијер Виктор Орбан упозорава да је Европска унија има сопствени војни план за сукоб са Русијом у који, како тврди, жели да увуче и Будимпешту.

- Био сам присутан на посљедњем самиту ЕУ, гдје је објављено да Европа има војни план - потврдио је Орбан, додајући да Украјини треба да буде обезбијеђено оружје.

Поручује да Мађари не могу да побиједе у том сукобу и да зато не би требало у њега ни да се уплићу.

Тагови:

Виктор Орбан

Доналд Трамп

Володимир Зеленски

