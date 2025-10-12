Зеленски објавио детаље разговора с Трампом, Орбан послао упозорење

Извор:
РТС
12.10.2025
08:06
Коментари:0
Предсједник Украјине Володимир Зеленски је изјавио да је у телефонском разговору с америчким колегом Доналдом Трампом добио "сигнале" за јачање противваздушне одбране Украјине. Европска унија има војни план за сукоб с Русијом у који жели да увуче Будимпешту, упозорава мађарски премијер Виктор Орбан.
Руска противваздушна одбрана оборила је током ноћи 32 украјинска дрона изнад руских региона, саопштило је јутрос Министарство одбране Русије.
Србија
Локални избори на Косову и Метохији
У саопштењу се наводи да је по 15 украјинских дронова оборено изнад Белгородске и Брјанске области. Два дрона оборена су изнад Смоленске области, наводи се у саопштењу, пренела је агенција РИА Новости.
Зеленски је истакао да је разговор са шефом Бијеле куће Доналдом Трампом био добар и продуктиван. Каже да је добио сигнале да Сједињене Државе разматрају могућности за јачање сарадње с Украјином и њене противваздушне одбране.
Обавијестио је Трампа и о руским ударима на енергетски сектор Украјине.
Друштво
Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати
- Само системи противваздушне одбране, када их има довољно, гарантују заштиту. Радимо на томе да обезбиједимо ракете за системе - рекао је Зеленски.
У међувремену, Аксиос је, позивајући се на изворе, извијестио да су лидери разговарали и о испоруци ракета "томахавк" Кијеву, али нису навели да ли је донесена коначна одлука.
С друге стране, Министарство одбране Русије саопштава да су њихове трупе побољшале свој положај у зони специјалних војних операција и да напредују дубље у украјинску одбрану.
Ауто-мото
ОПРЕЗ: Ових 11 зимских гума може вас коштати живота
Премијер Виктор Орбан упозорава да је Европска унија има сопствени војни план за сукоб са Русијом у који, како тврди, жели да увуче и Будимпешту.
- Био сам присутан на посљедњем самиту ЕУ, гдје је објављено да Европа има војни план - потврдио је Орбан, додајући да Украјини треба да буде обезбијеђено оружје.
Поручује да Мађари не могу да побиједе у том сукобу и да зато не би требало у њега ни да се уплићу.
Најновије
Најчитаније
10
06
10
01
09
43
09
33
09
26
Тренутно на програму