Локални избори на Косову и Метохији

Извор:

Танјуг

12.10.2025

08:00

Локални избори на Косову и Метохији
Фото: Танјуг/АП

На Косову и Метохији су у 7.00 часова отворена бирачка мjеста на локалним изборима које су расписале привремене приштинске институције.

У СТШ "Михаило Петровић Алас", у северном дијелу Косовске Митровице, у 7.00 часова, бирачко мјесто је отворено убацивањем контролног листића.

miholjdan

Друштво

Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати

Поред школе у којем је бирачко мјесто број 3805 повремено пролазе патроле тзв. косовске полиције, као и ЕУЛЕКС-а, док је преко пута школе један полицајац који надзире улаз у школу.

И друга бирачка мјеста, којих је укупно, према подацима централне изборне комисије у Приштини, 2.625 у 938 бирачких центара, отворена су у 7.00 сати.

На изборима учествују 93 политичка субјекта, од чега 32 политичке странке, двије коалиције, 32 грађанске иницијативе и 27 независних кандидата.

Guma gume

Ауто-мото

ОПРЕЗ: Ових 11 зимских гума може вас коштати живота

На изборима учествује 12 српских странака и иницијатива, а најјача српска странка у јужној покрајини, Српска листа, на изборе излази под бројем 170.

Према подацима централне изборне комисије у Приштини, укупан број грађана са правом гласа је 2.069.098, од којих на Косову и Метохији 2.025.105, а ван Косова и Метохије 43.993.

Грађани могу да гласају са личном картом, возачком дозволом или пасошем издатим од привремених институција у Приштини.

На гласачким мјестима добијају се два листића: један жуте боје, који је за избор предсједника општине и други плави, на коме ће бити називи политичких субјеката који учествују на изборима за скупштине општина.

Драган Стојковић Пикси

Фудбал

Стојковић понудио оставку, не путује у Андору

Изборна кампања почела је 13. септембра и завршена је непосредно прије отварања бирачких мjеста, у 6.59 сати.

Грађани ће своје право моћи да остваре и да гласају данас до 19.00 часова.

Косово и Метохија

izbori

