Локални избори на Косову и Метохији

Извор:
Танјуг
12.10.2025
08:00
Коментари:0
На Косову и Метохији су у 7.00 часова отворена бирачка мjеста на локалним изборима које су расписале привремене приштинске институције.
У СТШ "Михаило Петровић Алас", у северном дијелу Косовске Митровице, у 7.00 часова, бирачко мјесто је отворено убацивањем контролног листића.
Друштво
Данас је Михољдан: Вјерује се да се на овај дан не треба вјенчавати
Поред школе у којем је бирачко мјесто број 3805 повремено пролазе патроле тзв. косовске полиције, као и ЕУЛЕКС-а, док је преко пута школе један полицајац који надзире улаз у школу.
И друга бирачка мјеста, којих је укупно, према подацима централне изборне комисије у Приштини, 2.625 у 938 бирачких центара, отворена су у 7.00 сати.
На изборима учествују 93 политичка субјекта, од чега 32 политичке странке, двије коалиције, 32 грађанске иницијативе и 27 независних кандидата.
Ауто-мото
ОПРЕЗ: Ових 11 зимских гума може вас коштати живота
На изборима учествује 12 српских странака и иницијатива, а најјача српска странка у јужној покрајини, Српска листа, на изборе излази под бројем 170.
Према подацима централне изборне комисије у Приштини, укупан број грађана са правом гласа је 2.069.098, од којих на Косову и Метохији 2.025.105, а ван Косова и Метохије 43.993.
Грађани могу да гласају са личном картом, возачком дозволом или пасошем издатим од привремених институција у Приштини.
На гласачким мјестима добијају се два листића: један жуте боје, који је за избор предсједника општине и други плави, на коме ће бити називи политичких субјеката који учествују на изборима за скупштине општина.
Фудбал
Стојковић понудио оставку, не путује у Андору
Изборна кампања почела је 13. септембра и завршена је непосредно прије отварања бирачких мjеста, у 6.59 сати.
Грађани ће своје право моћи да остваре и да гласају данас до 19.00 часова.
Србија
15 ч0
Србија
20 ч3
Србија
21 ч0
Србија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
10
01
09
43
09
33
09
26
09
13
Тренутно на програму