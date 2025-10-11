Сан се претворио у хорор: У фасади куће нашли кости, а тек онда открили ко им је био комшија

Извор:
Курир
11.10.2025
18:11
Коментари:0
Стара, трошна кућа у напуштеном планинском српском селу у југоисточној Србији, на обронцима Суве планине.
Брачни пар је пронашао људске кости и предмете сакривене у фасади куће. Открили су да су кости и биљке стављене у зидове да би се отјерале вјештичје силе и зла енергија
Брачни пар који је купио кућу након што су се вјенчали, остали су у шоку прво након открића људских остатака, а потом и разних предмета сакривених у фасади своје куће. На крају, сазнали су и ко им је био први комшија, те им је цијела мистерија коначно постала јаснија.
Република Српска
Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима
У мјесту Бароуфорд у Ланкаширу, жена по имену Еми Брукман (28) пронашла је људску кост у зиду своје куће из 1580. године, коју је купила с вјереником Нортон Џонстоном (34). Иако су у августу 2024. започели реновирање због влаге и розе буђи, откриће костију — и чињеница да је у кући поред живио осуђени убица — потпуно их је затекла.
Пар је кућу са три спаваће собе купио у фебруару 2023. за 413.000 долара, а очекивали су да ће од радова имати само козметичке поправке. Умјесто тога, морали су да уклоне спољашњи малтер који је задржавао влагу, а испод њега су пронашли нешто неочекивано.
„Скидали смо рендер, и код предњег дијела куће нешто је испало из зида. Било је јасно да је у питању кост“, рекла је Еми, сувласница фирме за опремање дома. „У почетку ме баш језа ухватила. На крају смо их нашли још четири споља, и двије унутра.“
Након што је истраживала, открила је да се у 16. веку практиковала пракса стављања костију и биљака у зидове кућа како би се отјерале вјештичје силе и зла енергија. „Вјеровали су да их то штити. Пронашли смо кости у скоро свакој просторији“, рекла је Еми. „Једна је излетјела право на мене, а вјерујем да је једна од њих људски прст.“
Током реновирања, Еми и Нортон су пронашли и зелену боцу у којој су били пепео и зачинско биље. Након што су прочитали текст о народној магији у Кендалу, закључили су да су ти предмети дијелу ритуалне заштите.
Иако су неки дијелови куће дјеловали застрашујуће, пар је одлучио да неке кости врати у зидове, док ће друге изложити у кући: „Оне су дио овог дома“, рекла је Еми.
Истражујући историју куће, открили су да је у сусједном имању живио осуђени убица Џејмс Харгивс. Био је познат по насиљу над својом кућном помоћницом, а касније је из ватреног оружја убио помоћника адвоката који му је уручио судски позив.
Упркос мрачној прошлости, Еми и Нортон су наставили реновирање. „Сада нам је остало да завршимо још две спаваће собе и два купатила“, рекла је. До сада су уложили између 13.000 и 20.000 долара, и успели да избегну трошак од скоро 80.000 долара тако што су сами уклањали малтер.
„Волим да пронађем ствари које имају причу и које се уклапају у кућу“, каже Еми, додајући да су на Фејсбук Маркету пронашли старе радијаторе из бивше ватрогасне станице, како би очували аутентичност ентеријера.
Србија
8 ч3
Србија
9 ч0
Србија
10 ч0
Србија
11 ч0