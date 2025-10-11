Снажан земљотрес погодио Филипине

Извор:
Телеграф
11.10.2025
17:32
Земљотрес магнитуде 6 степени Рихтера забиљежен је данас у 16:33 часова, на Филипинима.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 8.7902 и дужине 126.4512.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 55 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
