Снажан земљотрес погодио Филипине

Извор:

Телеграф

11.10.2025

17:32

Земљотрес магнитуде 6 степени Рихтера забиљежен је данас у 16:33 часова, на Филипинима.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 8.7902 и дужине 126.4512.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 55 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

