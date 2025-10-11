Logo

Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"

Извор:

Агенције

11.10.2025

17:21

Коментари:

0
Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"
Фото: Танјуг/АП

Кад желимо да кажемо да неко околиша у изражавању и дјелању, користимо чувени народни израз "обилази као киша око Крагујевца", али да ли знате одакле он потиче?

Наиме, сматра се да је израз настао још у вријеме када су временске прилике у Шумадији биле непредвидиве и без метеоролошких прогноза.

Гуме

Бања Лука

Пун камион гума истоварен у Врбас

Крагујевчани су, прича се, често примјећивали да киша пада свуда осим код њих.

Док би у околним мјестима попут Кнића, Тополе или Лапова пљуштало, овај град је неријетко остајао сув. То су, наравно, предања без научних доказа да киша “намјерно” заобилази Крагујевац, давни утисци мјештана да се падавине често дешавају у околини, а не директно изнад града.

Али тако је настала изрека која је с временом постала легендарна, најприје регионалног, а потом и ширег значаја.

Користи се у пренесеном значењу, када неко избјегава обавезу, сусрет, ситуацију, или нас заобилазе срећа, љубав – исто онако како су, по народном вјеровању, облаци избјегавали Крагујевац.

Први писани траг потиче из средине 20. вијека

Први писани траг употребе изреке потиче из средине 20. вијека, конкретно из 1948. године, када се фраза могла наћи у штампи тог времена, али се вјерује да је у народном говору кружила и много прије тога.

Касније се биљежи у збиркама народних израза, а данас је дио живог говора и својеврсни симбол шумадијског духа, дио локалног идентитета.

Фудбал-03102025

Фудбал

Велики шок у групи Орлова пред меч Србија - Албанија

Интересантно је да чувени српски лингвиста Милан Шипка у свом богатом опусу научних радова и књига има и дјело наслова “Зашто се каже?”, у коме је, на читаоцима пријемчив начин, објаснио поријекло и значење више од стотину устаљених израза који круже међу народом, из културе у културу, из епохе у епоху.

Међутим, овдје нећемо пронаћи материјал за закључак текста, преноси "Инфо КГ".

И након прелиставања скупа израза, наићи ћете на напомену да има оних чије поријекло није могуће адекватно објаснити, а такав је баш овај наш примјер.

Чини се да тренутно не постоји релевантан фразеолошки лексикон који поуздано објашњава поријекло израза, макар не лингвистичка студија позната широј јавности.

Килијан Ембапе

Фудбал

Мпабе напустио репрезентацију Француске

Доступна објашњења у новинским чланцима, блоговима и слично су већином фолклорне или спекулативне природе.

“Обилази као киша око Крагујевца” је примјер како језик чува трагове свакодневног живота, анегдота и локалног духа – и вјероватно још дуго неће ишчезнути из народне употребе.

Активна употреба међу људима показује да је право богатство српског језика у његовој способности да живи кроз генерације.

Подијели:

Тагови:

Kragujevac

Kiša

изрека

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ово је Тасманијски ђаво који је напао таксисту у Београду

Хроника

Ово је Тасманијски ђаво који је напао таксисту у Београду

49 мин

1
Угушила бебу и бацила је на гробље: Одложено суђење чедоморки

Хроника

Угушила бебу и бацила је на гробље: Одложено суђење чедоморки

51 мин

0
Минић: Никшић шаље отровне стријеле да би скренуо пажњу са породичног бизниса

Република Српска

Минић: Никшић шаље отровне стријеле да би скренуо пажњу са породичног бизниса

1 ч

1
Дијете се удавило у базену хотела

Свијет

Дијете се удавило у базену хотела

1 ч

0

Више из рубрике

Радост срећа дјевојка море

Занимљивости

Ова два знака у наредном периоду чека невјероватна срећа и успјех

3 ч

0
Хороскоп за 11. октобар: Шта нам звијезде данас поручују?

Занимљивости

Хороскоп за 11. октобар: Шта нам звијезде данас поручују?

8 ч

0
Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

Занимљивости

Данас је најмоћнији дан у години - ово треба да урадите

20 ч

0
Успио да уштеди преко 100.000 евра придржавајући се само једног правила

Занимљивости

Успио да уштеди преко 100.000 евра придржавајући се само једног правила

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

38

Додик: У Обамином мандату свијет горио, Трамп отворио преговоре о свим тешким сукобима

17

32

Снажан земљотрес погодио Филипине

17

29

Драма у Србијји: Наоружан упао у локал

17

21

Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"

17

08

Пун камион гума истоварен у Врбас

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner