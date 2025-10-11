Зашто кажемо "обилази као киша око Крагујевца"

Извор:
Агенције
11.10.2025
17:21
Коментари:0
Кад желимо да кажемо да неко околиша у изражавању и дјелању, користимо чувени народни израз "обилази као киша око Крагујевца", али да ли знате одакле он потиче?
Наиме, сматра се да је израз настао још у вријеме када су временске прилике у Шумадији биле непредвидиве и без метеоролошких прогноза.
Бања Лука
Пун камион гума истоварен у Врбас
Крагујевчани су, прича се, често примјећивали да киша пада свуда осим код њих.
Док би у околним мјестима попут Кнића, Тополе или Лапова пљуштало, овај град је неријетко остајао сув. То су, наравно, предања без научних доказа да киша “намјерно” заобилази Крагујевац, давни утисци мјештана да се падавине често дешавају у околини, а не директно изнад града.
Али тако је настала изрека која је с временом постала легендарна, најприје регионалног, а потом и ширег значаја.
Користи се у пренесеном значењу, када неко избјегава обавезу, сусрет, ситуацију, или нас заобилазе срећа, љубав – исто онако како су, по народном вјеровању, облаци избјегавали Крагујевац.
Први писани траг употребе изреке потиче из средине 20. вијека, конкретно из 1948. године, када се фраза могла наћи у штампи тог времена, али се вјерује да је у народном говору кружила и много прије тога.
Касније се биљежи у збиркама народних израза, а данас је дио живог говора и својеврсни симбол шумадијског духа, дио локалног идентитета.
Фудбал
Велики шок у групи Орлова пред меч Србија - Албанија
Интересантно је да чувени српски лингвиста Милан Шипка у свом богатом опусу научних радова и књига има и дјело наслова “Зашто се каже?”, у коме је, на читаоцима пријемчив начин, објаснио поријекло и значење више од стотину устаљених израза који круже међу народом, из културе у културу, из епохе у епоху.
Међутим, овдје нећемо пронаћи материјал за закључак текста, преноси "Инфо КГ".
И након прелиставања скупа израза, наићи ћете на напомену да има оних чије поријекло није могуће адекватно објаснити, а такав је баш овај наш примјер.
Чини се да тренутно не постоји релевантан фразеолошки лексикон који поуздано објашњава поријекло израза, макар не лингвистичка студија позната широј јавности.
Фудбал
Мпабе напустио репрезентацију Француске
Доступна објашњења у новинским чланцима, блоговима и слично су већином фолклорне или спекулативне природе.
“Обилази као киша око Крагујевца” је примјер како језик чува трагове свакодневног живота, анегдота и локалног духа – и вјероватно још дуго неће ишчезнути из народне употребе.
Активна употреба међу људима показује да је право богатство српског језика у његовој способности да живи кроз генерације.
Хроника
49 мин1
Хроника
51 мин0
Република Српска
1 ч1
Свијет
1 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
20 ч0
Занимљивости
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму