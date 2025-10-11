Logo

Мпабе напустио репрезентацију Француске

Танјуг

11.10.2025

17:00

Мпабе напустио репрезентацију Француске
Фото: Tanjug/AP/Alikhan Sariyev

Капитен репрезентације Килијан Мбапе повукао се из састава за квалификациони меч за Свјетско првенство2026. против Исланда због повреде десног зглоба коју је зарадио током утакмице против Азербејџана.

Француска је у петак побједила Азербејџан 3:0 у мечу групе Д квалификација за СП 2026, а Мбапе се повредио у 83. минуту.

судница

Хроника

Угушила бебу и бацила је на гробље: Одложено суђење чедоморки

"По повратку репрезентације у Клерфонтен Мбапе је разговарао са селектором Дидијеом Дешаном. Мбапе неће моћи да игра против Исланда. Дешан је потврдио је његово повлачење. Мбапе се вратио у свој клуб и неће бити замијењен у саставу“, наведено је у саопштењу ФФФ-a.

Утакмица између Исланда и Француске биће одиграна у понедјељак у Рејкјавику од 20.45 часова.

Kilijan Mbape

