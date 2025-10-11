Мпабе напустио репрезентацију Француске

Извор:
Капитен репрезентације Килијан Мбапе повукао се из састава за квалификациони меч за Свјетско првенство2026. против Исланда због повреде десног зглоба коју је зарадио током утакмице против Азербејџана.
Француска је у петак побједила Азербејџан 3:0 у мечу групе Д квалификација за СП 2026, а Мбапе се повредио у 83. минуту.
"По повратку репрезентације у Клерфонтен Мбапе је разговарао са селектором Дидијеом Дешаном. Мбапе неће моћи да игра против Исланда. Дешан је потврдио је његово повлачење. Мбапе се вратио у свој клуб и неће бити замијењен у саставу“, наведено је у саопштењу ФФФ-a.
Утакмица између Исланда и Француске биће одиграна у понедјељак у Рејкјавику од 20.45 часова.
