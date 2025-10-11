Logo

Србија - Албанија: Гдје је пренос и какве су чије шансе

Телеграф

11.10.2025

13:05

Србија - Албанија: Гдје је пренос и какве су чије шансе
Фудбалска репрезентација Србије у суботу (20:45) игра утакмицу квалификација за Свјетско првенство против Албаније, која је према општем мишљењу кључна када је у питању борба за друго мјесто на табели у групи.

Енглеска је већ виђена на првој позицији, а Србима остаје да се надају да ће борба за друго проћи добро.

Гдје се игра меч и гдје можете да пратите ТВ пренос?

Утакмица је на програму у суботу од 20:45 на стадиону "Дубочица" у Лесковцу.

Директан пренос окршаја пратите на РТС 1 и ТВ Арена спорт Премиум 1.

Ко суди?

Главни арбитар ће бити Румун Иштван Ковач, саопштила је УЕФА.

Њему ће помоћници бити Михаи Марика и Ференц Туњоги, а четврти судија биће Хорације Фешник, такође из Румуније.

У ВАР соби сједиће Немци Бастијан Данкерт и Паскал Милер.

Каква је ситуација у групи?

Након побједа против Андоре (3:0) и Летоније (1:0), ремија против Албаније (0:0) у гостима и пораза од Енглеске (0:5) Србија има седам бодова.

Албанија је одиграла пет утакмица и има бод више. Велики кикс у Летонији и реми 1:1 их је коштао бољег учинка. Свакако је у овом моменту наш ривал на другом мјесту, које води у бараж, док смо ми трећи.

Енглеска је лидер са 15 бодова и извјесно ће отићи на Мундијал, док су Летонија са четири и Андора без реалних шанси да се укључе у борбу.

Кратак преглед међусобних дуела

Ђорђе Петровић је био апсолутни јунак првог меча у овим квалификацијама и у Тирани одбрањеним пеналом донио бод нашем тиму и реми без голова.

Србија и Албанија су још два пута играле међусобне дуеле, у квалификацијама за Еуро 2016. У првом мечу је Србија код куће најприје добила службену побједу и одузета три бода, послије пуштања дрона у Београду са заставом тзв. велике Албаније, али је онда побједа ипак додијељена ривалу.

У Елбасану било 2:0 за Србију головима Александра Коларова и Адема Љајића, али је Србије те квалификације завршила као претпосљедња, а Албанија отишла на завршни турнир.

Очекивана постава Србије

Србија (4-2-3-1): Ђорђе Петровић - Страхиња Ераковић, Милош Вељковић, Страхиња Павловић - Андрија Живковић, Александар Станковић, Немања Максимовић, Филип Костић - Лазар Самарџић - Душан Влаховић, Александар Митровић

Шта кажу кладионице?

У просјеку, квота на побједу Србије је 1.73, односно вјероватноћа за побједу Орлова је око 58 одсто.

Са друге стране, квота на Албанију је у просјеку чак 5.75, односно око 17 одсто шансе се дају за њихово славље.

Преостале шансе одлазе на реми, са квотом у просјеку 3.6, пише "Телеграф".

