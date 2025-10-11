Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

Извор:
Валентин Вашеро избацио је Новака Ђоковића са турнира у Шангају и тако се пласирао у финале.
Највећа сензација овог турнира, Вашеро, је славио са 2:0.
Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића
Момак који је до прије неколико дана био изван свјетских Топ 200 - на крају је побиједио резултатом 6:3, 6:4.
Никада Новак на Мастерсима није изгубио од човјека који је оволико ниско рангиран. Вашеро је на седмом небу. До јуче је био 204. на АТП листи, а данас је финалиста престижног турнира из серије 1000. Невјероватна судбина.
Што се тиче Ђоковића... Жријеб буквално није могао да буде лакши. У трећем колу Ханфман, у осмини финала Мунар, а у четвртфиналу Бергс... Практично је све доживјело невјероватан моменат када га је у полуфиналу дочекао полуанонимни тенисер из Монака.
Но, преживљавао је голготу у сваком мечу. Мучили су га услови сваког дана. А, на посљедњем сусрету је зарадио повреду кука која му је одузела прилику да игра на свом нивоу.
