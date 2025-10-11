Logo

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

Извор:

АТВ

11.10.2025

12:30

Коментари:

0
Валентин Вашеро
Фото: Tanjug/AP/Andy Wong

Валентин Вашеро избацио је Новака Ђоковића са турнира у Шангају и тако се пласирао у финале.

Највећа сензација овог турнира, Вашеро, је славио са 2:0.

Валентин Вашеро

Тенис

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

Момак који је до прије неколико дана био изван свјетских Топ 200 - на крају је побиједио резултатом 6:3, 6:4.

Никада Новак на Мастерсима није изгубио од човјека који је оволико ниско рангиран. Вашеро је на седмом небу. До јуче је био 204. на АТП листи, а данас је финалиста престижног турнира из серије 1000. Невјероватна судбина.

Што се тиче Ђоковића... Жријеб буквално није могао да буде лакши. У трећем колу Ханфман, у осмини финала Мунар, а у четвртфиналу Бергс... Практично је све доживјело невјероватан моменат када га је у полуфиналу дочекао полуанонимни тенисер из Монака.

Но, преживљавао је голготу у сваком мечу. Мучили су га услови сваког дана. А, на посљедњем сусрету је зарадио повреду кука која му је одузела прилику да игра на свом нивоу.

Подијели:

Тагови:

Валентин Вашеро

Новак Ђоковић

Šangaj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

Република Српска

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

18 мин

0
Пошиљка из Америке шокирала полицију у Загребу: Ево шта је било у пакету

Регион

Пошиљка из Америке шокирала полицију у Загребу: Ево шта је било у пакету

28 мин

0
Израел

Свијет

Америчке трупе почеле да стижу у Израел

36 мин

0
Дрога кеса запљена

Регион

Албанац ухапшен у Црној Гори: Заплијењено више од 2,4 килограма марихуане

44 мин

0

Више из рубрике

Ђоковић на корак до финала

Тенис

Ђоковић на корак до финала

2 ч

0
Сабаленка оголила душу о односу са Ђоковићем​: Волим то

Тенис

Сабаленка оголила душу о односу са Ђоковићем​: Волим то

14 ч

1
Новак Ђоковић на кинеском послао поруку пред полуфинале Мастерса

Тенис

Новак Ђоковић на кинеском послао поруку пред полуфинале Мастерса

21 ч

0
Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

Тенис

Хаос на мечу Медведева и Де Минора, судија прекинуо дуел усред поена

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

45

Вјерује се да дјевојчице са овим именом имају посебне врлине: Доносе мир и мудрост

12

39

Ко је Валентин Вашеро - дечко који је срушио Новака Ђоковића

12

36

Загађење микропластиком веће него што се мислило

12

30

Сензација се наставља: Валентин Вашеро избацио Ђоковића

12

28

''Биће покренут уставни спор о одлукама којима се дерогира Устав Републике Српске''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner