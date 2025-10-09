БиХ у надокнади испустила побједу против Кипра

Извор:
Фудбалска репрезентација БиХ није успјела да слави вечерас у гостима против Кипра у 6. колу квалификација за Мундијал 2026. пошто је водила са 2:1 до судијске надокнаде, да би петом минуту скривила пенал и примила гол за коначних 2:2.
Чинило се да ће изабраници Сергеја Барбареза сјајно одрадити посао у Ларнаки против екипе која нема никаве шансе да се наредне године нађе на планетарној смотри. Први гол су постигли већ у 10. минуту када је са лијеве стране Керим Алајбеговић убацио лопту пред гол а Никола Катић је из другог покушаја матирао голмана Кипра.
Наставили су играчи у плавим дресовима да опсједају гол домаћина а у јеку офанзиве у 32 минуту мало је недостајало да приме гол. Јоанис Питас је избио сам испред голмана БиХ Николе Васиља али срећом по бх. тим његов ударац је завршио поред стативе.
Четири минута касније домаћини су опет морали да крену са центра. Алајбеговић је извео корнер а голман Неофитос Михаил ју је испустио и она је завршила и мрежи са 2:0.
Тек што је четврти судија показао да ће се у првом полувремену играти три минута судијске надокнаде, капитулирала је одбрана "змајева". Констатинос Лаифис је натрчао на одбијену лопту и спремио је у мрежу за смањење заостатка домаћих.
Друго полувријеме је протекло без великих узбуђења. У 75. минуту Мемић је имао шансу да осигура побједу, пробио се кроз тројицу противничких играча али завршни ударац није био довољно квалитетан па је лопта прошла са вањске стране стативе. Таман када се чинило да је све готово, Гиговић је нагазио Какоуллија, а судија је показао на пенал којег је Питас претворио у гол.
БиХ наредни меч игра 15. новембра против Румуније а квалификације ће завршити три дана касније гостовањем код Аустрије.
Аустријанци су вечерас декласирали Сан Марино са 10:0 и тренутно држе врха табеле Групе Х са 15 бодова уз меч мање. БиХ је друга са 13 и ако Румунија у недјељу не дође до чуда и слави против Аустрије, Змајеви ће имати сигурно учешће у баражу.
Јасно је да "змајевима" за директан пролаз више ни двије побједе неће бити довољне за прво мјесто пошто је за очекивати да ће Аустријанци два наредна гостовања 12. октобра код Румуније и 15. новембра на Кипру ријешити у своју корист, пише портал "Независне".
