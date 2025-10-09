Logo

Смијеши им се озбиљан кеш: Сјајан период је пред три знака

Информер

09.10.2025

22:24

Смијеши им се озбиљан кеш: Сјајан период је пред три знака
Фото: Централна банка

До 16. октобра, астролошке конфигурације указују на то да Рибе, Лавови и Стријелчеви имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу.

До 16. октобра астролошки аспекти наговјештавају посебну наклоност среће за три знака.

ЛАВ

Лавовима коначно стиже заслужена награда! Планете им доносе неочекиване прилике кроз игре на срећу, посебно ако одлуче да одиграју нешто спонтано, без претјераног размишљања.

Откриће у Пољској

Наука и технологија

Сензационално откриће испод цркве Светог Јована Крститеља

Срећни дани су око 10. и 14. октобра, а мале уложене суме могу им донијети лијепу добит.

СТРИЈЕЛАЦ

Стријелчеви су у таласу добре енергије, Јупитер им отвара пут за добитке, посебно кроз бројеве, тикете или наградне игре.

Ако имају унутрашњи осјећај, требало би да га послушају.

Гориво

Економија

Хоће ли поскупјети гориво након санкција НИС-у?

Комбинација интуиције и оптимизма доноси им могућност да нешто лијепо освоје, посебно између 12. и 16. октобра.

РИБЕ

Рибама интуиција ради пуном снагом, а срећа им долази кроз снове и осјећаје.

Ако им се неки број или симбол понавља ових дана, то није случајно, вриједи га искористити.

Ванземаљац

Наука и технологија

Љекар тврди да је открио ДНК ванземаљца у људима

До 17. октобра, универзум им може приредити пријатно изненађење, нарочито у виду симболичног, али срећног добитка, преноси "Информер".

