Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет

Извор:
Крстарица
09.10.2025
15:59
Коментари:0
Астролози истичу да друга половина октобра 2025. године доноси снажну енергију раста и просперитета за три знака Зодијака. Уз праве одлуке и мало храбрости, пред њима су прилике које могу значајно побољшати њихову финансијску ситуацију.
Иако Дјевице често воле да се ослањају на себе, од 13. октобра, када Венера улази у знак Ваге, отварају се могућности за напредак кроз тимски рад и партнерства. Ово је период када би требало да буду отворене за нове сараднике или инвеститоре. Чак и у љубавним односима може се појавити подршка која доноси додатне финансијске користи.
За Ваге, октобар је мјесец значајног раста. Очекују их понуде и промјене које могу донијети стабилност и напредак. Ипак, савјет је да не журе са одлукама, посебно до 22. октобра. Ако пажљиво размотре све опције и поуче се искуствима из прошлости, награда неће изостати.
Јарчеви ће у овом периоду добити оно што су дуго чекали. Њихов рад и упорност коначно долазе на наплату, било кроз бонус, повраћај улагања или подршку од стране других. Такође, повољни исходи очекују их и у правним питањима, гдје ће одлуке бити праведне и у њихову корист.
Сцена
Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму
Дјевице, Ваге и Јарчеви у другој половини октобра улазе у фазу финансијског раста и стабилности. Кључ успјеха биће истрајност, отвореност за сарадњу и ослобађање од страхова који их спутавају. Ово је тренутак да искористе прилике које им универзум ставља на пут, пише Крстарица.
Ауто-мото
2 ч0
Сцена
2 ч0
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
5 ч0
Занимљивости
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
22
18
12
18
11
18
06
18
00
Тренутно на програму