Logo

Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет

Извор:

Крстарица

09.10.2025

15:59

Коментари:

0
Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет
Фото: Unsplash

Астролози истичу да друга половина октобра 2025. године доноси снажну енергију раста и просперитета за три знака Зодијака. Уз праве одлуке и мало храбрости, пред њима су прилике које могу значајно побољшати њихову финансијску ситуацију.

Дјевица

Иако Дјевице често воле да се ослањају на себе, од 13. октобра, када Венера улази у знак Ваге, отварају се могућности за напредак кроз тимски рад и партнерства. Ово је период када би требало да буду отворене за нове сараднике или инвеститоре. Чак и у љубавним односима може се појавити подршка која доноси додатне финансијске користи.

Вага

За Ваге, октобар је мјесец значајног раста. Очекују их понуде и промјене које могу донијети стабилност и напредак. Ипак, савјет је да не журе са одлукама, посебно до 22. октобра. Ако пажљиво размотре све опције и поуче се искуствима из прошлости, награда неће изостати.

Јарац

Јарчеви ће у овом периоду добити оно што су дуго чекали. Њихов рад и упорност коначно долазе на наплату, било кроз бонус, повраћај улагања или подршку од стране других. Такође, повољни исходи очекују их и у правним питањима, гдје ће одлуке бити праведне и у њихову корист.

Халид Бешлић

Сцена

Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму

Дјевице, Ваге и Јарчеви у другој половини октобра улазе у фазу финансијског раста и стабилности. Кључ успјеха биће истрајност, отвореност за сарадњу и ослобађање од страхова који их спутавају. Ово је тренутак да искористе прилике које им универзум ставља на пут, пише Крстарица.

Подијели:

Таг:

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ

Ауто-мото

Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ

2 ч

0
Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

Сцена

Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

2 ч

0
Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"

Хроника

Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"

2 ч

0
Пјевач Халид Бешлић

Сцена

Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму

2 ч

0

Више из рубрике

Жена која је двапут “умрла” тврди да зна шта нас чека послије смрти

Занимљивости

Жена која је двапут “умрла” тврди да зна шта нас чека послије смрти

4 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Занимљивости

Човјек је живио 171 дан након трансплантације свињске јетре

4 ч

0
Зимница

Занимљивости

Пала цијена зимнице: Ево колико коштају ајвар, туршија и остали специјалитети на пијаци

5 ч

0
Пар купио Порше за 70. годишњицу брака

Занимљивости

Пар купио Порше за 70. годишњицу брака

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner