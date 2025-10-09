Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму

Извор:
Легендарни пјевач народне музике, Халид Бешлић, коjeг обожава цијели регион, преминуо је 7. октобра у 71. години, након краће болести.
Пјевач је имао рак јетре који се, како преносе медији, проширио и на друге органе, па операција није била могућа, те спаса није било.
До посљедњег дана волио је своју супругу Сејду, којој је пред смрт посветио пјесму, која је уједно и његова посљедња.
Али из његовог приватног живота занимљива је још једна чињеница.
Дуго се писало у медијима да је Халид Бешлић у младости био лудо заљубљен у једну од најљепших Српкиња тог времена, “лото дјевојку” Сузану Манчић.
Како је у једном интервјуу открио текстописац Назиф Гљива, Халид је у повјерењу признао пријатељу да му се Сузана Манчић јако свиђа.
Гљива је тада одлучио да их споји и њихов сусрет у Ријеци био је наводно обиљежен емоцијама и страшћу.
У међувремену су почели да сарађују, а крајем 1986. године, на путу Зајечар–Београд, Сузана и Халид имали су саобраћајку.
Сузана Манчић управљала је аутомобилом у којем су се налазили Халид и други сапутници, када је изгубила контролу над возилом и када су скренули са пута.
Срећом, нико није задобио теже повреде, али искуство је било трауматично. Сузана је касније признала да јој је у тренутку несреће цијели живот прошао кроз главу.
Након тужне вијести о смрти Халида Бешлића, огласила се водитељка Сузана Манчић и присјетила тог страшног тренутка када су скренули с пута.
"Враћали смо се прије прославе мог рођендана, били смо заједно у колима. У повратку је са нама био менаџер, а Халид сједи испред сам. Волио је брзо да вози и видјела сам да улазимо у кривину. Халид каже да успорим и само сам стисла кочницу и ударили смо у брдо. Кад сам изашла из кола схватила сам да смо возили по поледици. То је била Честобродица и увијек су упозоравали да ту возимо са пуно пажње. Ја се трудим увијек да памтим само лијепе приче", рекла је водитељка.
Један од најљепших стихова Халида Бешлића, како се прича, посвећен је Сузани Манчић, мада она не мисли да је тако.
"'Београђанку' је Халид Бешлић пјевао прије него што смо се ми упознали, па зато не мислим да је посветио мени. Не доживљавам себе као фаталну жену, ми смо ударнички радили тада, то сви знају", изјавила је Сузана Манчић.
Сузана је неко вријеме радила са Халидом. Гостовала је на његовим концертима, а о енергији између њих се нашироко причало.
Ипак, она је истакла да међу њима никакве љубавне приче није било.
"Халид је увијек био весео и пун енергије, било је задовољство радити са њим. Увече кад бисмо сјели негдје он би пјевао, скочи на столицу и рашири руке. Никада није остао без гласа", истакла је Сузана Манчић за "Блиц".
