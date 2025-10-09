Кејт Мидлтон послала важно упозорење

Извор:
Принцеза од Велса и супруга принца Вилијама, Кејт, упозорила је да претерана употреба смартфона и компјутера ствара "епидемију раздвајања" која утиче на породични живот, преносе данас британски медији.
"Иако дигитални уређаји треба да нас повезују, они често постижу управо супротно", написала је принцеза у есеју који је сачинила у сарадњи са професором са медицинског факултета на Харварду, Робертом Волдингером, пренео је Би-Би-Си (ББЦ).
Она је додала да нам смартфони и остали уређаји константно одвлаче пажњу и кваре вријеме које породица проводи заједно.
"Ми смо физички присутни, али ментално одсутни, и нисмо у стању да се у потпуности посветимо комуникацији са људима испред себе", написала је принцеза.
Како је навела, истраживања показују значај стварања срдачних и здравих односа међу породицама и људима, али социјални тренд иде у супротном правцу, тако да има све више усамљених и изолованих појединаца, а чланови породице не посвећују адекватну пажњу једни другима.
Кејт је упозорила да је овај проблем посебно акутан за данашњу дјецу која живе у свијету заокупљеном дигиталном технологијом.
У есеју објављеном на сајту Центра краљевске фондације за рано дјетињство, она је навела да дјецу треба охрабривати да развијају социјалне и емотивне вјештине које ће им помоћу у току живота. Њен супруг, принц Вилијам, изјавио је недавно да ниједно од њихово троје дјеце не посједује смартфон.
