Logo

Кејт Мидлтон послала важно упозорење

Извор:

Б92

09.10.2025

14:53

Коментари:

1
Кејт Мидлтон
Фото: Tanjug

Принцеза од Велса и супруга принца Вилијама, Кејт, упозорила је да претерана употреба смартфона и компјутера ствара "епидемију раздвајања" која утиче на породични живот, преносе данас британски медији.

"Иако дигитални уређаји треба да нас повезују, они често постижу управо супротно", написала је принцеза у есеју који је сачинила у сарадњи са професором са медицинског факултета на Харварду, Робертом Волдингером, пренео је Би-Би-Си (ББЦ).

Она је додала да нам смартфони и остали уређаји константно одвлаче пажњу и кваре вријеме које породица проводи заједно.

"Ми смо физички присутни, али ментално одсутни, и нисмо у стању да се у потпуности посветимо комуникацији са људима испред себе", написала је принцеза.

Хапшење Борик

Хроника

Симићу и синовима одређен притвор!

Како је навела, истраживања показују значај стварања срдачних и здравих односа међу породицама и људима, али социјални тренд иде у супротном правцу, тако да има све више усамљених и изолованих појединаца, а чланови породице не посвећују адекватну пажњу једни другима.

Кејт је упозорила да је овај проблем посебно акутан за данашњу дјецу која живе у свијету заокупљеном дигиталном технологијом.

У есеју објављеном на сајту Центра краљевске фондације за рано дјетињство, она је навела да дјецу треба охрабривати да развијају социјалне и емотивне вјештине које ће им помоћу у току живота. Њен супруг, принц Вилијам, изјавио је недавно да ниједно од њихово троје дјеце не посједује смартфон.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Kejt Midlton

Упозорење

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

policija Srbija

Србија

Осумњичени за убиство супруге у Бољевцима нађен мртав у шуми

1 ч

0
Циркулација вам је лоша? Ових пет намирница ће вас угријати

Здравље

Циркулација вам је лоша? Ових пет намирница ће вас угријати

1 ч

0
Канадски парк пријети да ће убити тридесет белуга китова

Свијет

Канадски парк пријети да ће убити тридесет белуга китова

1 ч

0
Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

Бања Лука

Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

1 ч

2

Више из рубрике

АИ слика Анастасије и Аркана изгледа толико реално, као да су се данас видјели

Сцена

АИ слика Анастасије и Аркана изгледа толико реално, као да су се данас видјели

2 ч

0
Џенифер Анистон о мајчинству: Већ 20 година покушавам постати мајка

Сцена

Џенифер Анистон о мајчинству: Већ 20 година покушавам постати мајка

2 ч

0
Аустрија пријети повлачењем са Евровизије

Сцена

Аустрија пријети повлачењем са Евровизије

4 ч

0
''Па то сам ја'' Кебина бивша снајка се појавила на сцени ''Звезде Гранда“

Сцена

''Па то сам ја'' Кебина бивша снајка се појавила на сцени ''Звезде Гранда“

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

15

19

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

15

17

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

15

11

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

15

11

Шулић: Стаће се украј лажним снижењима!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner