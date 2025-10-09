Logo

''Па то сам ја'' Кебина бивша снајка се појавила на сцени ''Звезде Гранда“

09.10.2025

10:38

Коментари:

0
''Па то сам ја'' Кебина бивша снајка се појавила на сцени ''Звезде Гранда“
Фото: Youtube/Zvezde Granda/screenshot

Бивша супруга Игора Којића и снајка Драгана Којића Кебе, Софија Гачић, пријавила се у музичком такмичењу "Звезде Гранда", а у новој епизоди сви су остали у шоку када су је угледали на сцени.

Софија је успјела да направи праву пометњу међу члановима, а Дара Бубарама је била забезекнута када је чула да је она Кебина бивша снајка.

''Па то сам ја, ја сам исто бивша снајка'', рекла је Софија.

'' Молим?'', упитала је Дара у чуду.

У све се упетљао Кеба, који је додао:

А то је прва снајка – рекао је Кеба.

'' Прва, а? А, има и друга'', гледала га је Дара.

dragan kojic keba

Сцена

Наташа Којић упоредила оца са свјетским звијездама

Након напада колега, Кеба је побјеснио па се обратио неком члану жирија и лупио шаком о сто:

– Ћути бре!

Дара говорила о сусрету са Софијом

''Ја нисам знала да је то Кебина снајка стварно и ја сам је похвалила да прелијепо изгледа и рекла сам да изгледа као Северина (смијех). Она каже ‘Па, ја и јесам бивша снајка’, ја у шоку, у шоку! Онда сам закључила да Кебин син стварно има укуса. Кеба је онако најнормалније реаговао, чак никоме није ни причао'', испричала је Дара кроз смијех и додала:

''У сваком случају јако лијепе ствари се дешавају на снимању, све је онако спонтано и опуштено. Сви ме поштују и цијене'', рекла је она за Гранд.

Подијели:

Тагови:

Dragan Kojić Keba

Dara Bubamara

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

Сцена

Кеба се сломио пред камерама због смрти Халида Бешлића: "Не могу..."

1 д

0
Жири у Звездама Гранда у клинчу: Сукобила се Кеба и Ђорђе Давид

Сцена

Жири у Звездама Гранда у клинчу: Сукобила се Кеба и Ђорђе Давид

5 д

1
Дара Бубамара испрозивала Кебу због обрва: ''То што радиш није нормално''

Сцена

Дара Бубамара испрозивала Кебу због обрва: ''То што радиш није нормално''

2 седм

0
Кеба се огласио након вијести да ће бити члан жирија 'Звезда Гранда'

Сцена

Кеба се огласио након вијести да ће бити члан жирија 'Звезда Гранда'

3 мј

0

Више из рубрике

Харис Џиновић о провокативним сликама кћерке: То не могу никако

Сцена

Харис Џиновић о провокативним сликама кћерке: То не могу никако

3 ч

0
Ко је Ђина Џиновић? Насљедница Хариса и Мелине у центру скандала

Сцена

Ко је Ђина Џиновић? Насљедница Хариса и Мелине у центру скандала

3 ч

0
Пјевачицу преварио дечко са женом, па онда прешао на мушкарце!

Сцена

Пјевачицу преварио дечко са женом, па онда прешао на мушкарце!

3 ч

0
Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

Сцена

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner