''Па то сам ја'' Кебина бивша снајка се појавила на сцени ''Звезде Гранда“

Бивша супруга Игора Којића и снајка Драгана Којића Кебе, Софија Гачић, пријавила се у музичком такмичењу "Звезде Гранда", а у новој епизоди сви су остали у шоку када су је угледали на сцени.
Софија је успјела да направи праву пометњу међу члановима, а Дара Бубарама је била забезекнута када је чула да је она Кебина бивша снајка.
''Па то сам ја, ја сам исто бивша снајка'', рекла је Софија.
'' Молим?'', упитала је Дара у чуду.
У све се упетљао Кеба, који је додао:
А то је прва снајка – рекао је Кеба.
'' Прва, а? А, има и друга'', гледала га је Дара.
Наташа Којић упоредила оца са свјетским звијездама
Након напада колега, Кеба је побјеснио па се обратио неком члану жирија и лупио шаком о сто:
– Ћути бре!
Дара говорила о сусрету са Софијом
''Ја нисам знала да је то Кебина снајка стварно и ја сам је похвалила да прелијепо изгледа и рекла сам да изгледа као Северина (смијех). Она каже ‘Па, ја и јесам бивша снајка’, ја у шоку, у шоку! Онда сам закључила да Кебин син стварно има укуса. Кеба је онако најнормалније реаговао, чак никоме није ни причао'', испричала је Дара кроз смијех и додала:
''У сваком случају јако лијепе ствари се дешавају на снимању, све је онако спонтано и опуштено. Сви ме поштују и цијене'', рекла је она за Гранд.
