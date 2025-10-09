Logo

Пјевачицу преварио дечко са женом, па онда прешао на мушкарце!

09.10.2025

08:41

Коментари:

0
Пјевачицу преварио дечко са женом, па онда прешао на мушкарце!

Пјевачица Сара Рељић постала је позната током музичког такмичења "Пинкове звезде", а касније и током учешћа у ријалити програму "Задруга".

Ипак, након тога није се превише експонирала, али редовно наступа на приватним слављима. Млада пјевачица је доспјела у жижу интересовање када је изнијела детаље из емотивног живота.

Наиме, Сара је једном приликом испричала да ју је бивши момак преварио, а да зло буде веће, други пут је сазнала да јој је био невјеран са мушкарцем.

Ђина Џиновић

Сцена

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

''Један мој бивши партнер је излагао и мене и нацију. Случајно сам сазнала да ме је преварио са једном дјевојком, а онда сам случајно сазнала да ме је поново преварио'', рекла је Сара Рељић, а Луна ју је упитала:

sara-jovanović-050925

Сцена

Популарна пјевачица пала на ивицу базена, њена реакција "запалила" друштвене мреже

Како пјевачица тврди, он је преварио и са мушкарцем.

- Преварио те је са још једном дјевојком?

''Камо среће да је са дјевојком, тако да ми је то још теже пало. Преварио ме је са мушкарцем. Он је јавна личност'', шокирала је певачица изјавом у емисији "Бункер", код Луне Ђогани.

Sara Reljic

Сцена

Невиђени блам: Нашој пјевачици испале груди на наступу!

Рељићева сада редовно објављује своје фотографије и видео снимке на Инстаграму гдје привлачи велику пажњу.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Сара Рељић

превара

прељуба

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик, предсједник

БиХ

Додик: Када ће неко проговорити о БиХ?

3 ч

0
Српски професор претендент за титулу најбољег на свијету

Друштво

Српски професор претендент за титулу најбољег на свијету

3 ч

0
Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

Сцена

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

3 ч

0
Општински одбор ДЕМОС-а прешао у СНСД

Република Српска

Општински одбор ДЕМОС-а прешао у СНСД

3 ч

0

Више из рубрике

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

Сцена

Процурила експлицитна фотографија Ђине Џиновић!

3 ч

0
Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

Сцена

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

4 ч

0
Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

Сцена

Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

13 ч

0
Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

Сцена

Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

15 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

03

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

11

59

Ни након 30 година нису кажњени злочини над Србима из Западне Крајине

11

56

Станивуковић погазио Скупштину и дао Кончару уговор од 35 милиона КМ

11

55

Хрватска спремна купити Нафтну индустрију Србије

11

48

Одмах избаците ову постељину из куће, привлачи инсекте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner