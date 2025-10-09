Пјевачицу преварио дечко са женом, па онда прешао на мушкарце!

09.10.2025
08:41
Пјевачица Сара Рељић постала је позната током музичког такмичења "Пинкове звезде", а касније и током учешћа у ријалити програму "Задруга".
Ипак, након тога није се превише експонирала, али редовно наступа на приватним слављима. Млада пјевачица је доспјела у жижу интересовање када је изнијела детаље из емотивног живота.
Наиме, Сара је једном приликом испричала да ју је бивши момак преварио, а да зло буде веће, други пут је сазнала да јој је био невјеран са мушкарцем.
''Један мој бивши партнер је излагао и мене и нацију. Случајно сам сазнала да ме је преварио са једном дјевојком, а онда сам случајно сазнала да ме је поново преварио'', рекла је Сара Рељић, а Луна ју је упитала:
Како пјевачица тврди, он је преварио и са мушкарцем.
- Преварио те је са још једном дјевојком?
''Камо среће да је са дјевојком, тако да ми је то још теже пало. Преварио ме је са мушкарцем. Он је јавна личност'', шокирала је певачица изјавом у емисији "Бункер", код Луне Ђогани.
Рељићева сада редовно објављује своје фотографије и видео снимке на Инстаграму гдје привлачи велику пажњу.
