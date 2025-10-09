Logo

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

Извор:

Кликс

09.10.2025

08:02

Коментари:

0
Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"
Фото: Printscreen/Instagram/Dalibor_petko

Хрватски водитељ Далибор Петко одао је почаст Халиду Бешлићу објавивши исјечак из емисије "ИН Магазин" у којој је легендарни бх. пјевач упознао малишане Марту и Виктора, који су боловали од рака.

"Њих двоје имају нешто заједничко - обоје воле Халида Бешлића, а ми ћемо им данас направити нешто лијепо. Упознат ћемо их с њиховим идолом", казао је Петко у снимку. Малишане је дочекао Енис Бешлагић.

Малишанима је остварен сан када су срели с Халидом, који их је срдачно загрлио и пољубио.

"Ми смо се договорили да данас неће бити суза, ОК?", рекао је Петко, а Халид је на то одговорио: "Неће. Данас је само радост."

Петко је питао Марту како се осјећала када ју је Халид назвао. Казала је да је остала без ријечи. Виктор је запјевао "Изнад Тешња".

"Тог су дана два мала срца јаче куцала. Прича о томе како је Халид усрећио Марту и Виктора, а нас расплакао. Марта је, нажалост, изгубила битку, али тог је дана свијет био љепши управо због њезиног и Викторовог осмијеха", написао је Петко у опису снимка.

Подијели:

Таг:

Халид Бешлић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

Сцена

Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

11 ч

0
Човјек који је лежао с Халидом у болници: До краја је остао исти

Сцена

Човјек који је лежао с Халидом у болници: До краја је остао исти

13 ч

0
Хуманитарци испричали какав је Халид био: ''Знате шта нас је питао?''

Сцена

Хуманитарци испричали какав је Халид био: ''Знате шта нас је питао?''

15 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Дубиоза колектив одгодила објаву новог спота због Халида:"Није нам до пјесме јер он више не пјева"

18 ч

0

Више из рубрике

Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

Сцена

Бивша вјереница пјевача о прослави на коју није била позвана: ''Не бих ни дошла''

9 ч

0
Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

Сцена

Тишина, сузе и пјесма: Стотине грађана одало почаст Халиду Бешлићу

11 ч

0
Огласила се Бресквица након што јој нису дозволили да уђе на тзв. Косово

Сцена

Огласила се Бресквица након што јој нису дозволили да уђе на тзв. Косово

12 ч

0
Скандал! Анђели Игњатовић Бресквици забрањен улазак на тзв. Косово

Сцена

Скандал! Анђели Игњатовић Бресквици забрањен улазак на тзв. Косово

12 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

15

Свијету пријети опасност од смртоносне болести: Ове особе су најугроженије

08

08

Скупљен новац за Албину: Оперска дива из Бањалуке иде на операцију у Минхен

08

04

Ево какво нас вријеме очекује данас

08

02

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

08

00

Дневни хороскоп за 9. октобар: Дјевица често размишља о једној особи, Јарцу се допада особа са посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner