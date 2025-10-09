Извор:
Кликс
09.10.2025
08:02
Хрватски водитељ Далибор Петко одао је почаст Халиду Бешлићу објавивши исјечак из емисије "ИН Магазин" у којој је легендарни бх. пјевач упознао малишане Марту и Виктора, који су боловали од рака.
"Њих двоје имају нешто заједничко - обоје воле Халида Бешлића, а ми ћемо им данас направити нешто лијепо. Упознат ћемо их с њиховим идолом", казао је Петко у снимку. Малишане је дочекао Енис Бешлагић.
Малишанима је остварен сан када су срели с Халидом, који их је срдачно загрлио и пољубио.
"Ми смо се договорили да данас неће бити суза, ОК?", рекао је Петко, а Халид је на то одговорио: "Неће. Данас је само радост."
Петко је питао Марту како се осјећала када ју је Халид назвао. Казала је да је остала без ријечи. Виктор је запјевао "Изнад Тешња".
"Тог су дана два мала срца јаче куцала. Прича о томе како је Халид усрећио Марту и Виктора, а нас расплакао. Марта је, нажалост, изгубила битку, али тог је дана свијет био љепши управо због њезиног и Викторовог осмијеха", написао је Петко у опису снимка.
