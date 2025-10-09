Симићу и синовима одређен притвор!

Аутор:Огњен Матавуљ
09.10.2025
14:35
Коментари:1
Основни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Драгану Симићу (58), свјеже пензионисаном савјетнику директора Полиције Републике Српске и његовим синовима Марку (31) и Милошу Симићу (28), осумњиченима за напад на полицајце у Бањалуци!
Притвор је одређен због сумње да су Симићи починили кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње, за које је запријећена казна од једне до десет година затвора.
”Притвор по овом рјешењу може трајати најдуже мјесец дана од дана и часа лишења слободе, односно до 6. новембра 2025. године”, саопштио је Основни суд у Бањалуци.
Појашњавају да је притвор одређен због постојања околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, али и што би пуштање на слободу резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда - узнемирењем јавности.
Подсјетимо, све се одиграло 6. октобра у улици Николе Пашића у Бањалуци. Патрола полиције је зауставила је аутомобил којим је, без возаче дозволе, управљао Марко Симић. Полицијци су покушали да га тестирају на дрогу, да би се тада на мјесту догађаја појавио његов отац Драган који је напао полицајце.
”На лице мјеста дошли су првоосумњичени и трећеосумњичени у намјери да онемогуће полицијске службенике у вршењу службене радње те физички напали полицијске службенике С.К. и Ј.Г. и том приликом задали им тјелесне повреде у предјелу главе и тијела”, саопштило је раније ОЈТ Бањалука.
