Logo

Симићу и синовима одређен притвор!

Аутор:

Огњен Матавуљ

09.10.2025

14:35

Коментари:

1
Симићу и синовима одређен притвор!
Фото: АТВ

Основни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор Драгану Симићу (58), свјеже пензионисаном савјетнику директора Полиције Републике Српске и његовим синовима Марку (31) и Милошу Симићу (28), осумњиченима за напад на полицајце у Бањалуци!

Притвор је одређен због сумње да су Симићи починили кривично дјело спречавање службеног лица у вршењу службене радње, за које је запријећена казна од једне до десет година затвора.

”Притвор по овом рјешењу може трајати најдуже мјесец дана од дана и часа лишења слободе, односно до 6. новембра 2025. године”, саопштио је Основни суд у Бањалуци.

Појашњавају да је притвор одређен због постојања околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, али и што би пуштање на слободу резултирало стварном пријетњом нарушавања јавног реда - узнемирењем јавности.

Подсјетимо, све се одиграло 6. октобра у улици Николе Пашића у Бањалуци. Патрола полиције је зауставила је аутомобил којим је, без возаче дозволе, управљао Марко Симић. Полицијци су покушали да га тестирају на дрогу, да би се тада на мјесту догађаја појавио његов отац Драган који је напао полицајце.

”На лице мјеста дошли су првоосумњичени и трећеосумњичени у намјери да онемогуће полицијске службенике у вршењу службене радње те физички напали полицијске службенике С.К. и Ј.Г. и том приликом задали им тјелесне повреде у предјелу главе и тијела”, саопштило је раније ОЈТ Бањалука.

Подијели:

Тагови:

napad na policajce

Бањалука

Osnovni sud Banjaluka

Једномјесечни притвор

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Одржано повољно стање безбједности, смањен број саобраћајних незгода са смртним исходом

Хроника

Одржано повољно стање безбједности, смањен број саобраћајних незгода са смртним исходом

2 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Хроника

Младић (22) пронашао ваздушну пушку, испала му из руку и опалила

2 ч

0
Брату прислонио пиштољ на главу и пријетио да ће га убити

Хроника

Брату прислонио пиштољ на главу и пријетио да ће га убити

2 ч

0
Прешао на црвено, па два живота ставио на коцку: Хитно пребачени у болницу!

Хроника

Прешао на црвено, па два живота ставио на коцку: Хитно пребачени у болницу!

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

15

19

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

15

17

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

15

11

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

15

11

Шулић: Стаће се украј лажним снижењима!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner