Logo

Циркулација вам је лоша? Ових пет намирница ће вас угријати

09.10.2025

14:10

Коментари:

0
Циркулација вам је лоша? Ових пет намирница ће вас угријати
Фото: Cats Coming/Pexels

Редовна конзумација пет намирница, у комбинацији са здравим стилом живота, умјереном физичком активношћу и прекидом пушења, може драстично побољшати здравље срца и смањити ризик од озбиљних болести.

Сједећи начин живота и лоше навике у исхрани могу имати озбиљне посљедице по здравље, нарочито када је ријеч о срцу и крвним судовима. Временом долази до накупљања плака у артеријама, што повећава ризик од повишеног крвног притиска, срчаног и можданог удара.

Добра вијест је да мале, али досљедне промјене у исхрани могу значајно побољшати стање крвних судова и смањити лош холестерол. Неке намирнице могу помоћи да природно очистите артерије и побољшате циркулацију.

Сок од наранџе

Здравље

Пет најефикаснијих природних сокова за јачање крви и циркулације

Овсене пахуљице

Овас је богат бета-глуканом, врстом растворљивих влакана која доказано снижавају ниво лошег (LDL) холестерола. Редовно конзумирање овсених пахуљица може смањити укупан холестерол за чак 5%, а LDL за 7%. Поред тога, овас помаже у регулацији шећера у крви и подстиче здраво варење.

Авокадо

Авокадо је пун здравих мононезасићених масти, које не само да снижавају лош, већ и повећавају добар (HDL) холестерол. Такође садржи влакна, калиј и антиоксидансе који додатно штите срце и артерије.Ораси

Само неколико ораха дневно може направити велику разлику! Ораси су један од најбогатијих биљних извора омега-3 масних киселина, које помажу у снижавању крвног притиска, борби против упала и смањењу холестерола.

carape

Савјети

Биљно рјешење за хладна стопала и слабу циркулацију

Цвекла

Цвекла је позната по високом садржају природних нитрата, који помажу у ширењу крвних судова и побољшању протока крви, пише Times of India. Редовна конзумација цвекле може значајно снизити притисак и побољшати функцију кардиоваскуларног система.

Ланено сјеме

Ланено сјеме је права нутритивна бомба, пише Times of India. Обилује омега-3 мастима, влакнима и антиоксидансима. Дјелује противупално, снижава холестерол и помаже у регулацији шећера у крви.

Закључак:

Уз само неколико једноставних измјена у исхрани и навикама, можете значајно побољшати циркулацију, смањити ризик од болести срца и осјећати се енергичније и топлије, чак и током хладних дана, преноси Глас Српске.

Подијели:

Тагови:

cirkulacija

hladnoća

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Канадски парк пријети да ће убити тридесет белуга китова

Свијет

Канадски парк пријети да ће убити тридесет белуга китова

1 ч

0
Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

Бања Лука

Ћурла објавио снимак сукоба са Дринићем

1 ч

2
Пробој у лијечењу Алцхајмерове болести: Научници развили нанолек који обнавља мождане ћелије

Наука и технологија

Пробој у лијечењу Алцхајмерове болести: Научници развили нанолек који обнавља мождане ћелије

1 ч

0
San, spavanje

Здравље

Боље од таблета за спавање: Ово природно рјешење ће вас брже опустити

1 ч

0

Више из рубрике

San, spavanje

Здравље

Боље од таблета за спавање: Ово природно рјешење ће вас брже опустити

1 ч

0
Постоји разлика између "мушког и женског инфаркта"

Здравље

Постоји разлика између "мушког и женског инфаркта"

5 ч

0
Operacija, operaciona sala

Здравље

Кардиохирург открива: Ови симптоми значе да вам срце слаби – не игноришите их!

5 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Свијету пријети опасност од смртоносне болести: Ове особе су најугроженије

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Од уторка генерални штрајк: Проблеми у Бањалуци се само калеме

15

19

Ученик претучен и опљачкан на путу до школе

15

17

''20 милиона марака као бакшиш из џепа Бањалучана''

15

11

Владимир Путин потврдио: Путнички авион је погођен

15

11

Шулић: Стаће се украј лажним снижењима!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner