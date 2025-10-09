Циркулација вам је лоша? Ових пет намирница ће вас угријати

09.10.2025
Редовна конзумација пет намирница, у комбинацији са здравим стилом живота, умјереном физичком активношћу и прекидом пушења, може драстично побољшати здравље срца и смањити ризик од озбиљних болести.
Сједећи начин живота и лоше навике у исхрани могу имати озбиљне посљедице по здравље, нарочито када је ријеч о срцу и крвним судовима. Временом долази до накупљања плака у артеријама, што повећава ризик од повишеног крвног притиска, срчаног и можданог удара.
Добра вијест је да мале, али досљедне промјене у исхрани могу значајно побољшати стање крвних судова и смањити лош холестерол. Неке намирнице могу помоћи да природно очистите артерије и побољшате циркулацију.
Овас је богат бета-глуканом, врстом растворљивих влакана која доказано снижавају ниво лошег (LDL) холестерола. Редовно конзумирање овсених пахуљица може смањити укупан холестерол за чак 5%, а LDL за 7%. Поред тога, овас помаже у регулацији шећера у крви и подстиче здраво варење.
Авокадо је пун здравих мононезасићених масти, које не само да снижавају лош, већ и повећавају добар (HDL) холестерол. Такође садржи влакна, калиј и антиоксидансе који додатно штите срце и артерије.Ораси
Само неколико ораха дневно може направити велику разлику! Ораси су један од најбогатијих биљних извора омега-3 масних киселина, које помажу у снижавању крвног притиска, борби против упала и смањењу холестерола.
Цвекла је позната по високом садржају природних нитрата, који помажу у ширењу крвних судова и побољшању протока крви, пише Times of India. Редовна конзумација цвекле може значајно снизити притисак и побољшати функцију кардиоваскуларног система.
Ланено сјеме је права нутритивна бомба, пише Times of India. Обилује омега-3 мастима, влакнима и антиоксидансима. Дјелује противупално, снижава холестерол и помаже у регулацији шећера у крви.
Закључак:
Уз само неколико једноставних измјена у исхрани и навикама, можете значајно побољшати циркулацију, смањити ризик од болести срца и осјећати се енергичније и топлије, чак и током хладних дана, преноси Глас Српске.
