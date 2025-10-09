Кардиохирург открива: Ови симптоми значе да вам срце слаби – не игноришите их!

Извор:
Нова.рс
09.10.2025
09:55
Коментари:0
Кардиоваскуларни хирург открио које сигнале шаље ваше срне на које треба обратити пажњу, јер могу указивати на то да је постало слабије.
Доктор Џереми Лондон брине о својим пацијената већ више од 25 година и често на интернету дијели корисне савјете и жели да људе подстакне да више брину о себи пружајући им „здравствене информације које су лаке за разумијевање и примјенљиве у свакодневном животу”. Ипак, наглашава да не даје медицинске савјете, уколико имате озбиљних симптома или сумњи, требало би што прије да се обратите свом љекару.
Доктор Лондон, који ради у америчкој савезној држави Џорџији, објавио је видео на Јутјубу у коме објашњава како можете препознати да ваше срце не ради како би требало. Упозорио је више од милион својих пратилаца на друштвеним мрежама да буду опрезни уколико имају „слабо срце”, термин који се користи за стање када срчани мишић не пумпа крв довољно ефикасно, познато и као срчана слабост.
„Срчана слабост не значи да је срце престало да ради. То значи да му је потребна помоћ како би радило боље. Може се јавити у било ком животном добу, али је најчешћа код старијих особа. Срчана слабост је хронично стање које се временом обично погоршава. Углавном се не може у потпуности излечити, али се симптоми могу држати под контролом дуги низ година.”
Према ријечима др Лондона, први корак је посјета стручњаку, разговор о вашој медицинској историји и детаљан физички преглед. Међутим, прије него што закажете преглед код љекара, требало би да обратите пажњу на одређене симптоме који често могу указивати на срчану слабост.
Др Лондон објашњава да се међу њима налазе:
„Сви ови симптоми могу бити знак различитих срчаних обољења, али су и озбиљни сигнали упозорења”, рекао је хирург.
Главни симптоми срчане слабости су:
Други обољели пријавили су и упоран кашаљ, убрзан рад срца и осјећај нестабилности или несвјестице. Ако примијетите било који од ових знакова, најбоље је да што прије потражите љекарску помоћ.
Захваљујући савременој медицини, др Лондон истиче да љекари данас могу врло једноставно утврдити да ли пацијент има срчану слабост. Најчешће користе ехокардиограм, врсту ултразвучног прегледа који омогућава процјену функције срца.
„Мали сензор се користи за емитовање високофреквентних звучних таласа који стварају одјеке када се одбију од различитих дијелова тијела. Ти одјеци се затим претварају у покретне слике на екрану током скенирања.”
Према др Лондону, ехокардиограм омогућава мјерење тзв. фракције избацивања (ејецтион фрацтион) – процента крви који срце избаци сваким откуцајем. Код здравог срца, ова вриједност износи између 65 и 70 процената.
„Ако је та вриједност значајно нижа, то може бити знак срчане слабости или слабог срца”, објашњава он. „У мом свијету кардиохирургије, функција срца је најважнији показатељ тога како ће пацијент поднијети операцију. Пацијенти са снажним срцем имају много боље резултате од оних са слабим.”
љекари упозоравају да се треба јавити стручњаку ако примијетите трајну или постепено погоршану појаву симптома срчане слабости, јер је ово стање „врло непредвидиво”.
„Многи пацијенти годинама остају стабилни, док се код неких стање може погоршати веома брзо”.
(Нова.рс)
Здравље
3 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
14 ч0
Здравље
17 ч0
Најновије
Најчитаније
12
03
11
59
11
56
11
55
11
48
Тренутно на програму