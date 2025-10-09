Нутриционисти тврде: Овај доручак храни мозак и чини вас паметнијим

Извор:
Сигурно вам се бар једном десило да уђете у собу и заборавите зашто сте тамо дошли. Повремена заборавност је сасвим нормална, али свакодневне навике, укључујући и оно што једемо за доручак, могу играти важну улогу у очувању памћења и здравља мозга.
Према истраживањима, готово половина случајева деменције могла би да се спријечи или бар одложи здравијим начином живота. То подразумијева правилну исхрану, редовно кретање и квалитетан сан, пише EatingWell.
"Начин живота који данас водимо најјаче је оружје које имамо за заштиту памћења и мозга у будућности", истиче неуролог др Дејвид Перлмаутер. А све почиње доручком. На примјер, омлет са авокадом и димљеним лососом може да стимулише рад мозга већ ујутру и дугорочно подржи здравље.
Овај оброк, који препоручују неуролози и нутриционисти, садржи идеалну комбинацију хранљивих материја које хране мозак и побољшавају памћење.
Јаја су један од најбољих природних извора холина, супстанце које већини људи недостаје. Холин је кључан за здравље мозга, памћење и расположење. Нажалост, истраживања показују да чак 90% људи не уноси довољно холина.
Нутриционисткиња Лорен Манакер објашњава да холин помаже у стварању ацетилхолина, неуротрансмитера који је кључан за учење и памћење. Два јајета обезбјеђују око половину препоручене дневне дозе холина.
Димљени лосос је богат здравим мастима, посебно омега-3 масним киселинама ДХА и ЕПА. Према ријечима дијететичарке Стејси Вудсон, ове масти побољшавају памћење, концентрацију и рад мозга јер подстичу бољи проток крви у мозгу. Такође, помажу неуронима да боље међусобно комуницирају.
Антиоксиданси из овог оброка штите мозак од оштећења изазваних упалама и оксидативним стресом. Витамин Е из авокада и маслиновог уља, лутеин и зеаксантин из жуманца, као и селен из лососа, заједно доприносе очувању здравља можданих ћелија.
Др Перлмаутер додаје да су витамини Ц и Е, као и полифеноли, снажни савезници у борби против старења мозга.
Јаја и лосос богати су витаминима Б6, Б12 и фолатом. Ови витамини помажу у стварању неуротрансмитера који утичу на расположење, фокус и памћење. Недостатак витамина Б може се довести у везу са падом менталних способности и повећаним ризиком од губитка памћења.
Омлет са лососом и авокадом садржи протеине, здраве масти и влакна који заједно помажу у одржавању стабилног нивоа шећера у крви. Тиме се избегавају нагли падови енергије и смањена концентрација. Стручњаци саветују да се за доручак избјегавају рафинисани угљени хидрати попут слатких житарица и пецива, јер могу негативно утицати на пажњу и рад мозга.
