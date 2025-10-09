Logo

Нутриционисти тврде: Овај доручак храни мозак и чини вас паметнијим

Извор:

Б92

09.10.2025

06:00

Коментари:

0
Нутриционисти тврде: Овај доручак храни мозак и чини вас паметнијим
Фото: pexels

Сигурно вам се бар једном десило да уђете у собу и заборавите зашто сте тамо дошли. Повремена заборавност је сасвим нормална, али свакодневне навике, укључујући и оно што једемо за доручак, могу играти важну улогу у очувању памћења и здравља мозга.

Према истраживањима, готово половина случајева деменције могла би да се спријечи или бар одложи здравијим начином живота. То подразумијева правилну исхрану, редовно кретање и квалитетан сан, пише EatingWell.

"Начин живота који данас водимо најјаче је оружје које имамо за заштиту памћења и мозга у будућности", истиче неуролог др Дејвид Перлмаутер. А све почиње доручком. На примјер, омлет са авокадом и димљеним лососом може да стимулише рад мозга већ ујутру и дугорочно подржи здравље.

Зашто је омлет са лососом и авокадом одличан доручак за мозак

Овај оброк, који препоручују неуролози и нутриционисти, садржи идеалну комбинацију хранљивих материја које хране мозак и побољшавају памћење.

Јаја су један од најбољих природних извора холина, супстанце које већини људи недостаје. Холин је кључан за здравље мозга, памћење и расположење. Нажалост, истраживања показују да чак 90% људи не уноси довољно холина.

Нутриционисткиња Лорен Манакер објашњава да холин помаже у стварању ацетилхолина, неуротрансмитера који је кључан за учење и памћење. Два јајета обезбјеђују око половину препоручене дневне дозе холина.

Богат је омега-3 масним киселинама

Димљени лосос је богат здравим мастима, посебно омега-3 масним киселинама ДХА и ЕПА. Према ријечима дијететичарке Стејси Вудсон, ове масти побољшавају памћење, концентрацију и рад мозга јер подстичу бољи проток крви у мозгу. Такође, помажу неуронима да боље међусобно комуницирају.

Садржи моћне антиоксидансе

Антиоксиданси из овог оброка штите мозак од оштећења изазваних упалама и оксидативним стресом. Витамин Е из авокада и маслиновог уља, лутеин и зеаксантин из жуманца, као и селен из лососа, заједно доприносе очувању здравља можданих ћелија.

Др Перлмаутер додаје да су витамини Ц и Е, као и полифеноли, снажни савезници у борби против старења мозга.

Добар је извор витамина из Б комплекса

Јаја и лосос богати су витаминима Б6, Б12 и фолатом. Ови витамини помажу у стварању неуротрансмитера који утичу на расположење, фокус и памћење. Недостатак витамина Б може се довести у везу са падом менталних способности и повећаним ризиком од губитка памћења.

Помаже у одржавању стабилног нивоа шећера у крви

Омлет са лососом и авокадом садржи протеине, здраве масти и влакна који заједно помажу у одржавању стабилног нивоа шећера у крви. Тиме се избегавају нагли падови енергије и смањена концентрација. Стручњаци саветују да се за доручак избјегавају рафинисани угљени хидрати попут слатких житарица и пецива, јер могу негативно утицати на пажњу и рад мозга.

Подијели:

Тагови:

doručak

Hrana

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

Здравље

Научници развили први тест крви за дијагностиковање синдрома хроничног умора

18 ч

1
Ови симптоми указују да вам недостаје витамин Д: Не игноришите их

Здравље

Ови симптоми указују да вам недостаје витамин Д: Не игноришите их

1 д

0
Bolnica liječenje srčani udar aparati

Здравље

Ово је први симптом срчаног удара: Није бол у грудима

1 д

0
Студија показала да жене имају већи генетски ризик од депресије

Здравље

Студија показала да жене имају већи генетски ризик од депресије

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

15

Свијету пријети опасност од смртоносне болести: Ове особе су најугроженије

08

08

Скупљен новац за Албину: Оперска дива из Бањалуке иде на операцију у Минхен

08

04

Ево какво нас вријеме очекује данас

08

02

Халид остварио сан д‌јеци болесној од рака: "Марта је изгубила битку, али је тог дана свијет био љепши"

08

00

Дневни хороскоп за 9. октобар: Дјевица често размишља о једној особи, Јарцу се допада особа са посла

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner