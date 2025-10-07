Ово је први симптом срчаног удара: Није бол у грудима

Извор:
Крстарица
07.10.2025
20:52
Кардиолог упозорава да најранији знак срчаног удара често није јака бол у грудима већ суптилнији симптоми који се лако превиде.
Већина људи повезује срчане ударе са изненадним болом или стезањем у грудима, али кардиолози упозоравају да су најранији знаци често много суптилнији. Др Санџај Боџраџ, виши кардиолог, недавно је објаснио да хронични умор, упорни осјећај исцрпљености који се не побољшава одмором или промјенама начина живота, може бити један од првих показатеља срчаних проблема.
Овај умор се јавља када срце има потешкоћа да ефикасно пумпа крв, смањујући снабдијевање кисеоником тијела. Игнорисање таквих знакова може значити превиђање првог упозорења вашег тијела на кардиоваскуларне тегобе, што чини благовремену медицинску процјену неопходном за превенцију и рано лијечење.
Поред осјећаја потпуне исцрпљености, кардиолог упозорава на још три симптома који се могу јавити данима и недјељама прије срчаног удара.
Ако изненада почнете да се гушите при најмањем напору или чак у мировању, то може бити знак да срце не пумпа довољно ефикасно; отежано дисање може претходити или се јавити без типичне бола у грудима.
Умјесто централне бола у грудима, први сигнал може бити бол или притисак који зрачи у вилицу, врат, лопатице или лијеву руку; такви „нетипични“ болови често се погрешно приписују мишићним проблемима или зубима.
Нагло појављивање мучнине, хладног знојења или вртоглавице без јасног разлога може пратити почетну фазу срчаног удара; код жена су ови симптоми посебно чести и понекад једини знакови да је срце угрожено.
Ако препознате комбинацију ових симптома, не чекајте да прођу: позовите хитну медицинску помоћ, смирите се и задржите правилно сједење или полусједећи положај; ако сте болесни срчаним проблемима или користите лијекове против згрушавања, обавијестите хитну екипу чим стигне.
Редовни здравствени прегледи, контрола крвног притиска, холестерола и дијабетеса, престанак пушења, здрава исхрана и физичка активност смањују ризик од срчаног удара; разговарајте са својим љекаром о личним факторима ризика и знаковима на које требате посебно пазити.
