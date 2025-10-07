Logo

Ово је први симптом срчаног удара: Није бол у грудима

Bolnica liječenje srčani udar aparati
Фото: Marta Branco/Pexels

Кардиолог упозорава да најранији знак срчаног удара често није јака бол у грудима већ суптилнији симптоми који се лако превиде.

Већина људи повезује срчане ударе са изненадним болом или стезањем у грудима, али кардиолози упозоравају да су најранији знаци често много суптилнији. Др Санџај Боџраџ, виши кардиолог, недавно је објаснио да хронични умор, упорни осјећај исцрпљености који се не побољшава одмором или промјенама начина живота, може бити један од првих показатеља срчаних проблема.

Осјећај умора и потпуне исцрпљености

Овај умор се јавља када срце има потешкоћа да ефикасно пумпа крв, смањујући снабдијевање кисеоником тијела. Игнорисање таквих знакова може значити превиђање првог упозорења вашег тијела на кардиоваскуларне тегобе, што чини благовремену медицинску процјену неопходном за превенцију и рано лијечење.

Поред осјећаја потпуне исцрпљености, кардиолог упозорава на још три симптома који се могу јавити данима и недјељама прије срчаног удара.

Кратак дах и отежано дисање

Ако изненада почнете да се гушите при најмањем напору или чак у мировању, то може бити знак да срце не пумпа довољно ефикасно; отежано дисање може претходити или се јавити без типичне бола у грудима.

Бол у вилици, врату, леђима или руку

Умјесто централне бола у грудима, први сигнал може бити бол или притисак који зрачи у вилицу, врат, лопатице или лијеву руку; такви „нетипични“ болови често се погрешно приписују мишићним проблемима или зубима.

Мучнина, знојење и вртоглавица

Нагло појављивање мучнине, хладног знојења или вртоглавице без јасног разлога може пратити почетну фазу срчаног удара; код жена су ови симптоми посебно чести и понекад једини знакови да је срце угрожено.

Како реаговати одмах

Ако препознате комбинацију ових симптома, не чекајте да прођу: позовите хитну медицинску помоћ, смирите се и задржите правилно сједење или полусједећи положај; ако сте болесни срчаним проблемима или користите лијекове против згрушавања, обавијестите хитну екипу чим стигне.

Превенција и праћење ризика

Редовни здравствени прегледи, контрола крвног притиска, холестерола и дијабетеса, престанак пушења, здрава исхрана и физичка активност смањују ризик од срчаног удара; разговарајте са својим љекаром о личним факторима ризика и знаковима на које требате посебно пазити.

