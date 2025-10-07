Ако примјетите ово на пилећем месу, ни случајно га не употребљавајте: Може бити веома опасно

Извор:
07.10.2025
Ако на пилећем месу примјетите зелене мрље, слуз или непријатан мирис, одмах га оставите – то је знак да је месо покварено и може бити опасно по живот. Таква пилетина може изазвати озбиљно тровање храном, па чак и бактеријске инфекције које захтијевају болничко лијечење.
Ако месо има неприродну боју – најчешће зеленкасту, сиву или жућкасту, ако је љепљиво на додир или ако из њега излази слуз, то су јасни знаци да је почело да се квари. У неким случајевима, чак и ако изгледа нормално, мирис може да открије квар – ако подсјећа на покварена јаја или има киселкаст тон, не ризикујте.
У најблажем случају, можете завршити са јаким боловима у стомаку, повраћањем и дијарејом. У тежим случајевима, бактерије попут салмонела или кампилобактер могу изазвати високу температуру, дехидратацију и озбиљне компликације, посебно код дјеце, старијих и особа са слабим имунитетом.
-Погледајте боју – свјежа пилетина је блиједорозе, без мрља.
-Помиришите – ако има било какав непријатан мирис, не купујте.
-Додирните амбалажу – ако је месо у паковању, провјерите да није превише влажно или слузаво.
-Провјерите рок трајања – али не ослањајте се само на то, јер квар може наступити и раније.
Ако сте већ донијели месо кући и примјетите знакове кварења, не покушавајте да га скувате и “спасите”. Бактерије се не уништавају увијек кувањем, а токсини могу остати. Одмах баците месо и оперите руке, радну површину и све што је дошло у контакт с њим.
-Увијек провјери боју, мирис и текстуру прије куповине.
-Не ослањај се само на рок трајања.
-Ако сумњаш – не ризикуј. Боље да бациш него да завршиш у хитној.
-Едукуј укућане – дјеца и старији су најосјетљивији.
-Купуј месо од провјерених продаваца и увијек га чувај у фрижидеру.
