Ако примјетите ово на пилећем месу, ни случајно га не употребљавајте: Може бити веома опасно

07.10.2025

17:34

Ако примјетите ово на пилећем месу, ни случајно га не употребљавајте: Може бити веома опасно

Ако на пилећем месу примјетите зелене мрље, слуз или непријатан мирис, одмах га оставите – то је знак да је месо покварено и може бити опасно по живот. Таква пилетина може изазвати озбиљно тровање храном, па чак и бактеријске инфекције које захтијевају болничко лијечење.

Како да препознам да је пилетина покварена?

Ако месо има неприродну боју – најчешће зеленкасту, сиву или жућкасту, ако је љепљиво на додир или ако из њега излази слуз, то су јасни знаци да је почело да се квари. У неким случајевима, чак и ако изгледа нормално, мирис може да открије квар – ако подсјећа на покварена јаја или има киселкаст тон, не ризикујте.

Које су посљедице ако поједем покварено пилеће месо?

У најблажем случају, можете завршити са јаким боловима у стомаку, повраћањем и дијарејом. У тежим случајевима, бактерије попут салмонела или кампилобактер могу изазвати високу температуру, дехидратацију и озбиљне компликације, посебно код дјеце, старијих и особа са слабим имунитетом.

Како да провјерим свјежину пилетине прије куповине?

-Погледајте боју – свјежа пилетина је блиједорозе, без мрља.

-Помиришите – ако има било какав непријатан мирис, не купујте.

-Додирните амбалажу – ако је месо у паковању, провјерите да није превише влажно или слузаво.

-Провјерите рок трајања – али не ослањајте се само на то, јер квар може наступити и раније.

Шта да радим ако сам већ купила сумњиву пилетину?

Ако сте већ донијели месо кући и примјетите знакове кварења, не покушавајте да га скувате и “спасите”. Бактерије се не уништавају увијек кувањем, а токсини могу остати. Одмах баците месо и оперите руке, радну површину и све што је дошло у контакт с њим.

Како да се заштитим:

-Увијек провјери боју, мирис и текстуру прије куповине.

-Не ослањај се само на рок трајања.

-Ако сумњаш – не ризикуј. Боље да бациш него да завршиш у хитној.

-Едукуј укућане – дјеца и старији су најосјетљивији.

-Купуј месо од провјерених продаваца и увијек га чувај у фрижидеру.

