Logo

Намирнице које могу повећати хормон среће

Извор:

Магазин новости

07.10.2025

04:00

Коментари:

0
Радост срећа дјевојка море
Фото: Jill Wellington/Pexels

Храна богата триптофаном може повећати производњу серотонина у мозгу, сматрају научници.

То су намирнице које укључују јаја, неке тврде сиреве, производе на бази соје, ћуретину и још много тога.

Серотонин је природни неуротрансмитер (мождани гласник) и хормон повезан са регулацијом расположења. Љекари сматрају да је ниво серотонина кључни фактор општег менталног здравља, а сматра се да неке намирнице могу помоћи у повећању његове производње, пише Хеалтхлине.

Одређене намирнице су добри извори триптофана, есенцијалне аминокиселине која је вашем тијелу потребна, али је не може произвести. Серотонин се синтетише (прави) из триптофана.

Пет намирница богатих триптофаном које могу помоћи у регулисању нивоа серотонина:

Јаја

Садржај протеина у јајима може помоћи у повећању нивоа триптофана у крвној плазми. Само водите рачуна да не изоставите жуманца, која су богата овом аминокиселином, заједно са: тирозином, холином, биотином и омега-3 масним киселинама.

Сир

Сир (и други млијечни производи) су одлични извори триптофана. Свјеж сир и тврди сиреви, као што су пармезан, гауда и чедар, посебно су богати овом есенцијалном аминокиселином.

Сојини производи

Сојини производи, попут тофуа, богати су извори триптофана (и скоро свих осталих девет есенцијалних аминокиселина). Можете користити тофу умјесто готово било ког протеина. На овај начин можете уживати у неким од предности триптофана чак и ако се придржавате веганске или вегетаријанске исхране.

Лосос

Лосос има висок садржај триптофана. У лососу можете пронаћи и здраву дозу омега-3 масних киселина и витамина Д, који помажу у одржавању здравља кости, коже, функције очију и мишића. Лосос такође има и друге потенцијалне здравствене користи, укључујући помоћ у контроли холестерола и снижавању крвног притиска.

Ћуретина

Ћуретина се сматра комплетним протеином, што значи да садржи свих девет есенцијалних аминокиселина, укључујући триптофан.

Подијели:

Тагови:

sreća

Serotonin

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Како је инјекција за мршављење “сахранила” један град

Здравље

Како је инјекција за мршављење “сахранила” један град

8 ч

0
Главобоља глава

Здравље

Како препознати прве знакове анксиозности?

9 ч

0
Грешка код кувања чаја од шипка уништава све витамине

Здравље

Грешка код кувања чаја од шипка уништава све витамине

11 ч

0
Која сланина је боља за здравље - барена или димљена?

Здравље

Која сланина је боља за здравље - барена или димљена?

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

04

00

Намирнице које могу повећати хормон среће

03

00

Како да тамна одјећа не изблиједи током прања?

23

02

Планиран бомбашки напад у Београду: Траг води до кавачког клана

22

59

Силоватељ, бјегунац из норвешког затвора, пронађен у БиХ

22

53

Судар три аутомобила на раскрсници у Бањалуци

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner