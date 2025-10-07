Намирнице које могу повећати хормон среће

Извор:
07.10.2025
Храна богата триптофаном може повећати производњу серотонина у мозгу, сматрају научници.
То су намирнице које укључују јаја, неке тврде сиреве, производе на бази соје, ћуретину и још много тога.
Серотонин је природни неуротрансмитер (мождани гласник) и хормон повезан са регулацијом расположења. Љекари сматрају да је ниво серотонина кључни фактор општег менталног здравља, а сматра се да неке намирнице могу помоћи у повећању његове производње, пише Хеалтхлине.
Одређене намирнице су добри извори триптофана, есенцијалне аминокиселине која је вашем тијелу потребна, али је не може произвести. Серотонин се синтетише (прави) из триптофана.
Пет намирница богатих триптофаном које могу помоћи у регулисању нивоа серотонина:
Садржај протеина у јајима може помоћи у повећању нивоа триптофана у крвној плазми. Само водите рачуна да не изоставите жуманца, која су богата овом аминокиселином, заједно са: тирозином, холином, биотином и омега-3 масним киселинама.
Сир (и други млијечни производи) су одлични извори триптофана. Свјеж сир и тврди сиреви, као што су пармезан, гауда и чедар, посебно су богати овом есенцијалном аминокиселином.
Сојини производи, попут тофуа, богати су извори триптофана (и скоро свих осталих девет есенцијалних аминокиселина). Можете користити тофу умјесто готово било ког протеина. На овај начин можете уживати у неким од предности триптофана чак и ако се придржавате веганске или вегетаријанске исхране.
Лосос има висок садржај триптофана. У лососу можете пронаћи и здраву дозу омега-3 масних киселина и витамина Д, који помажу у одржавању здравља кости, коже, функције очију и мишића. Лосос такође има и друге потенцијалне здравствене користи, укључујући помоћ у контроли холестерола и снижавању крвног притиска.
Ћуретина се сматра комплетним протеином, што значи да садржи свих девет есенцијалних аминокиселина, укључујући триптофан.
