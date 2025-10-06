Како препознати прве знакове анксиозности?

Извор:
Љепота и здравље
06.10.2025
Како препознати анксиозност важно је јер се она често развија постепено и у почетку изгледа као обична нервоза или умор.
Иако је у одређеној мјери нормална реакција на стрес, проблем настаје када се симптоми понављају, трају дуже вријеме и почињу ометати свакодневни живот. Према подацима Свјетске здравствене организације, анксиозни поремећаји су најчешће дијагностиковани ментални поремећаји у свијету, а многи остају непрепознати управо због неспецифичних симптома.
Један од првих знакова анксиозности јавља се кроз тијело. Убрзано лупање срца, стезање у грудима и отежано дисање често доводе до страха да се ради о озбиљном здравственом проблему. Ту су и појачано знојење, дрхтање руку, напетост мишића, главобоље и пробавне сметње.
Љекари наглашавају да су ови симптоми чести код генерализованог анксиозног поремећаја, али да пацијенти неријетко прво одлазе интернисти или кардиологу. Тек када се не пронађе органски узрок, постаје јасно да је ријеч о реакцији тијела на психолошку напетост.
На емоционалном плану, анксиозност се најчешће препознаје по сталној забринутости, чак и у ситуацијама које реално нису пријетеће. Мисли постају убрзане и тешко их је зауставити, концентрација слаби, а особа има осјећај да јој мозак никада не престаје радити.
Карактеристичан је и осјећај да се „нешто лоше тек треба десити“, познат као антиципирајућа анксиозност. Временом то доводи до раздражљивости, несанице и хроничне исцрпљености, јер ни тијело ни ум не успијевају да се одморе.
Људи са израженом анксиозношћу често почињу да избјегавају ситуације које изазивају напетост – пословне састанке, друштвена окупљања или чак свакодневне обавезе. Краткорочно то доноси олакшање, али дугорочно доводи до губитка самопоуздања и сужавања животног простора.
Стручњаци упозоравају да управо избјегавање учвршћује симптоме, јер особа никада не добије прилику да се суочи са оним што је плаши.
Истраживања показују да рано препознавање симптома значајно повећава шансе за успјешно лијечење. Научни радови указују да хронични стрес и анксиозност мијењају хемију мозга, што повећава ризик од депресије и других поремећаја.
Стручњаци наглашавају да тражење помоћи није знак слабости, већ одговорности према себи. Психотерапија, технике релаксације и, по потреби, медикаментозна терапија показале су се врло ефикасним у смањењу симптома и враћању квалитета живота.
