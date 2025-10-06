Logo

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

06.10.2025

18:19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану
Фото: АТВ БЛ

Довољно је рећи да никада нисам присуствовао једноставнијем и састанку без иједне несугласице, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Требало нам је укупно пет минута да сви саопштимо да смо потпуно јединствени и одлучни да бранимо Српску и њене институције, као и да је за тај задатак најбоље рјешење Синиша Каран. Зато, ПОБИЈЕДИЋЕ СРПСКА!", објавио је Ковачевић на "Иксу".

Владимир Путин

Свијет

Путин изнио најбољи стратешки приједлог“ о продужетку СТАРТ-а

У Бањалуци је данас одржан састанак владајуће коалиције на којем је јединствено подржан приједлог СНСД-а да заједнички кандидат за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима буде Синиша Каран.

Таг:

Радован Ковачевић

