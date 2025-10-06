Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

06.10.2025
Довољно је рећи да никада нисам присуствовао једноставнијем и састанку без иједне несугласице, рекао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Требало нам је укупно пет минута да сви саопштимо да смо потпуно јединствени и одлучни да бранимо Српску и њене институције, као и да је за тај задатак најбоље рјешење Синиша Каран. Зато, ПОБИЈЕДИЋЕ СРПСКА!", објавио је Ковачевић на "Иксу".
У Бањалуци је данас одржан састанак владајуће коалиције на којем је јединствено подржан приједлог СНСД-а да заједнички кандидат за предсједника Републике Српске на предстојећим изборима буде Синиша Каран.
СВИ СМО ЈЕДИНСТВЕНИ У ПОДРШЦИ СИНИШИ КАРАНУ!— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) October 6, 2025
Довољно је рећи да никада нисам присуствовао једноставнијем и састанку без иједне несугласице.
Требало нам је укупно пет минута да сви саопштимо да смо потпуно јединствени и одлучни да бранимо Српску и њене институције, као и да је… pic.twitter.com/wlQD2waZp6
