Минић са Калабуховом: Сарадња Српске и Русије заснива се на пријатељским односима и поштовању

Извор:

РТРС

06.10.2025

16:21

Минић са Калабуховом: Сарадња Српске и Русије заснива се на пријатељским односима и поштовању
Фото: РТРС

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, заједно са министром унутрашњих послова Жељком Будимиром, разговарао је данас у Бањалуци са амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховом.

На састанку је разговарано о актуелној политичкој и економској ситуацији у Републици Српској и БиХ, као и о могућностима интензивирања сарадње Српске и Русије у различитим областима.

Премијер Минић је поручио да се сарадња Републике Српске и Русије заснива на пријатељским односима и поштовању, те истакао да Влада жели додатно унаприједити сарадњу са руским партнерима, за шта постоје бројне могућности, наведено је из Бироа за односе са јавношћу Владе Републике Српске.

nenad okanović sc jt

Сцена

Ненаду Окановићу се због болести промијенио глас, морао на операцију

Нагласио је да је Српска поуздан партнер и захвалио се Руској Федерацији на подршци коју пружа српском народу.

Саговорници су посебно истакли значај изградње Руско-српског храма у Бањалуци и оцијенили да радови теку планираном динамиком. Истакнуто је да ће Храм бити мјесто духовног повезивања српског и руског народа.

Његова екселенција амбасадор Калабухов честитао је премијеру Минићу на избору за предсједника Владе Републике Српске и пожелио му много успјеха у раду. Додао је да је Руска Федерација отворена за све видове сарадње са Српском, пише РТРС.

