Додик потврдио: Начелник Хан Пијеска Слободан Ђурић из СДС-а прелази у СНСД

Извор:
СРНА
06.10.2025
16:17
Коментари:1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик потврдио је данас да ће начелник општине Хан Пијесак Слободан Ђурић из СДС-а прећи у СНСД.
"СНСД је добио већу подршку на прошлим локалним изборима и то рационални људи, попут начелника Хан Пијеска, разумију. Господин Ђурић жели да општину подигне на један већи ниво", нагласио је Додик.
Свијет
Орбан: Централна Европа показала да су вјера, породица и суверенитет најважнији
Лидер СНСД-а је навео да је иницијална каписла тога била чињеница да 30 година на простору Хан Пијеска није издата ниједна грађевинска дозвола, а од када је Влада Републике Српске почела да улаже, издате стотине.
"Када смо републичким средствима почели да градимо Ски-центар 'Игришта', издато је 400 грађевинских дозвола, а у овом моменту у процесу одлучивања је још 146. То говори да општина добија нову динамику", нагласио је Додик.
Предсједник СНСД-а рекао је на конференцији за новинаре у Бањалуци да му се свиђају аранжмани појединих начелника који настоји да од Хан Пијеска направи туристичко мјесто.
Емисије
Премијерно издање нове сезоне 'У првом плану': Игор Калабухов
Додик је најавио да ће сутра са предсједником Владе и неколико министара посјетити Хан Пијесак и подржати напоре да ова локална заједница буде боља и сређенија.
Свијет
2 ч0
Сцена
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
45
18
35
18
24
18
19
18
15
Тренутно на програму