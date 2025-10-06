Logo

Додик потврдио: Начелник Хан Пијеска Слободан Ђурић из СДС-а прелази у СНСД

Извор:

СРНА

06.10.2025

16:17

Коментари:

1
Милорад Додик, предсједник
Фото: Танјуг/АП

Предсједник СНСД-а Милорад Додик потврдио је данас да ће начелник општине Хан Пијесак Слободан Ђурић из СДС-а прећи у СНСД.

"СНСД је добио већу подршку на прошлим локалним изборима и то рационални људи, попут начелника Хан Пијеска, разумију. Господин Ђурић жели да општину подигне на један већи ниво", нагласио је Додик.

VIKTOR-ORBAN-170925

Свијет

Орбан: Централна Европа показала да су вјера, породица и суверенитет најважнији

Лидер СНСД-а је навео да је иницијална каписла тога била чињеница да 30 година на простору Хан Пијеска није издата ниједна грађевинска дозвола, а од када је Влада Републике Српске почела да улаже, издате стотине.

"Када смо републичким средствима почели да градимо Ски-центар 'Игришта', издато је 400 грађевинских дозвола, а у овом моменту у процесу одлучивања је још 146. То говори да општина добија нову динамику", нагласио је Додик.

Предсједник СНСД-а рекао је на конференцији за новинаре у Бањалуци да му се свиђају аранжмани појединих начелника који настоји да од Хан Пијеска направи туристичко мјесто.

упп калабухов

Емисије

Премијерно издање нове сезоне 'У првом плану': Игор Калабухов

Додик је најавио да ће сутра са предсједником Владе и неколико министара посјетити Хан Пијесак и подржати напоре да ова локална заједница буде боља и сређенија.

Коментари (1)
