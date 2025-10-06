Млада незгоду на свадби претворила у свој тријумф

06.10.2025
18:02
Коментари:0
Током свадбене прославе, један пар младих супружника покушао је да изведе плесну кореографију којом су жељели да одушеве све присутне.
У почетку је све ишло по плану, али је тренутак непажње промјенио ток вечери - обоје су се оклизнули и пали насред подијума, пред свим званицама.
Економија
Има ли границе? Цијене злата и даље обарају историјске рекорде
Умјесто да настане непријатна тишина, млада је показала прави дух импровизације. Уз осмијех је устала, затегла тијело и на одушевљење свих, почела да изводи легендарни плесни покрет "ворм".
Публика је експлодирала од смијеха и аплауза - атмосфера је у трену постала еуфорична, а пад је претворен у тренутак за памћење.
Док су сви гледали у младу, младожења је дискретно остао по страни, препуштајући јој да заблиста. Тај гест одушевио је публику и касније постао тема бројних коментара на друштвеним мрежама.
Србија
У Приштини настављено суђење Костићу и Миловићу због наводног ратног злочина
"Сјајно је што је одмах устукнуо и пустио је да засија, право партнерство" написао је један корисник.
Други су додали: "Осјећало се да је знао да слиједи шоу!" и "У том тренутку је схватио да је оженио праву!"
Видео овог непланираног, али незаборавног тренутка брзо је завршио на друштвеним мрежама, гдје је постао прави вирални хит.
За само неколико дана сакупио је више од 14 милиона прегледа и хиљаде коментара из цијелог свијета.
Свијет
''Мађарска нема намјеру да уведе евро''
У тренутку када је све могло да крене по злу, један плесни трик претворио је незгоду у побједу - и младенце у глобалне звијезде, преноси "24Седам".
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
45
18
35
18
24
18
19
18
15
Тренутно на програму