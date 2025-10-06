Logo

Млада незгоду на свадби претворила у свој тријумф

06.10.2025

18:02

Коментари:

0
Млада незгоду на свадби претворила у свој тријумф
Фото: Pixabay

Током свадбене прославе, један пар младих супружника покушао је да изведе плесну кореографију којом су жељели да одушеве све присутне.

У почетку је све ишло по плану, али је тренутак непажње промјенио ток вечери - обоје су се оклизнули и пали насред подијума, пред свим званицама.

злато

Економија

Има ли границе? Цијене злата и даље обарају историјске рекорде

Млада претворила незгоду у спектакл

Умјесто да настане непријатна тишина, млада је показала прави дух импровизације. Уз осмијех је устала, затегла тијело и на одушевљење свих, почела да изводи легендарни плесни покрет "ворм".

Публика је експлодирала од смијеха и аплауза - атмосфера је у трену постала еуфорична, а пад је претворен у тренутак за памћење.

Младожења јој препустио сцену

Док су сви гледали у младу, младожења је дискретно остао по страни, препуштајући јој да заблиста. Тај гест одушевио је публику и касније постао тема бројних коментара на друштвеним мрежама.

ilu-priština-kosovo-28082025

Србија

У Приштини настављено суђење Костићу и Миловићу због наводног ратног злочина

"Сјајно је што је одмах устукнуо и пустио је да засија, право партнерство" написао је један корисник.

Други су додали: "Осјећало се да је знао да слиједи шоу!" и "У том тренутку је схватио да је оженио праву!"

Од свадбе до интернет сензације

Видео овог непланираног, али незаборавног тренутка брзо је завршио на друштвеним мрежама, гдје је постао прави вирални хит.

За само неколико дана сакупио је више од 14 милиона прегледа и хиљаде коментара из цијелог свијета.

Мађарска

Свијет

''Мађарска нема намјеру да уведе евро''

У тренутку када је све могло да крене по злу, један плесни трик претворио је незгоду у побједу - и младенце у глобалне звијезде, преноси "24Седам".

Подијели:

Тагови:

вјенчање

mlada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ево на који начин сушити веш у кући током хладног времена

Савјети

Ево на који начин сушити веш у кући током хладног времена

1 ч

0
Аеродром у литванској престоници затворен због балона

Свијет

Аеродром у литванској престоници затворен због балона

1 ч

0
Идентификован осумњичени за убиство судије, рањене још три особе

Регион

Идентификован осумњичени за убиство судије, рањене још три особе

1 ч

0
Грешка код кувања чаја од шипка уништава све витамине

Здравље

Грешка код кувања чаја од шипка уништава све витамине

1 ч

0

Више из рубрике

Moda žena djevojka

Занимљивости

Рођени у овим знаковима Зодијака највише пазе на свој изглед

2 ч

0
Евро паре новац

Занимљивости

Ова 4 знака ће пливати у парама у наредним данима

2 ч

0
Пун Мјесец

Занимљивости

Стиже први пун Мјесец ове јесени и доноси огромне промјене за 4 знака

4 ч

0
Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

Занимљивости

Двије рођене сестре се удале за два рођена брата: Под истим кровом су заједно више од 30 година

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner