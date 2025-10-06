''Мађарска нема намјеру да уведе евро''

06.10.2025
Влада Мађарске тренутно нема планове да уведе евро, јер не жели да створи још ближе везе са ЕУ којој пријети распад, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.
"Ово питање дефинитивно неће бити на мом дневном реду", рекао је Орбан.
Он је појаснио да ЕУ тренутно доживљава различите потресе и да стога не би желио даље да везује судбину своје земље за ову унију.
"Уколико не дође до радикалних промјена, ЕУ ће остати само привремена епизода у нашим животима", истакао је Орбан у интервјуу који је објавила Мађарска трговинска комора. Мађарска Влада је раније више пута истакла да земља још није спремна да уведе евро, јер не испуњава критеријуме из Мастрихта. Ови критеријуми су утврђени Уговором о ЕУ из 1992. године и тичу се финансијских и економских индикатора неопходних за придруживање еврозони.
Они процјењују стабилност финансијског система, ниво цијена и стабилност девизног курса.
Монетарну унију унутар ЕУ тренутно чини 20 земаља чија је званична валута евро. Поред Мађарске, чланице ЕУ које још не користе јединствену валуту су Бугарска, Данска, Пољска, Румунија, Чешка и Шведска, подсјећа ТАСС.
