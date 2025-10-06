Индија издала хитно саопштење: Приземљите све авионе!

Извор:
Федерација индијских пилота (ФИП) која окупља ваздухопловце у комерцијалним компанијама, позвала је у недјељу на темељну проверу електричних система свих Боинга 787 који лете у Индији “у интересу ваздушне безбједности.”
Апел ФИП-а упућен је индијском Директорату цивилног ваздухопловства (ДГЦА) дан након што се на лету између Амритсара и Бирмингема на ком је саобраћао Боеинг 787 компаније "Air India", активирао резервни турбински генератор (РАТ) док се припремао за слијетање.
Инцидент се догодио само неколико мјесеци након што се Боеинг 787 компаније "Air India", на линији Ахмедабад - Лондон, срушио неколико минута након полијетања, о чему је Аеро.рс опширно извјештавао. Била је то једна од најтежих авионских несрећа у Индији.
"Важно је напоменути да је инцидент на лету Амритсар–Бирмингем још један показатељ проблема повезаних са падом Боеинга Б-787 "Air India"а. Стога, у интересу ваздушне безбједности, ФИП инсистира да ДГЦА темељно провјере и истраже електрични системи Б-787 авиона у земљи," затражило је руководство Федерације индијских пилота, преноси портал "Times Of India".
Организација пилота је додала да је од несреће лета АИ-171 (Ахмедабад–Лондон) 12. јуна константно захтијевала свеобухватну ревизију електричних система Боеинга 787. "Након несреће, ДГЦА је провјерила само прекидаче за контролу горива у флоти "Air India" Б-787," наводи се у писму.
Најновији инцидент укључивао је активирање РАТ турбине на лету "Air India" АИ-117 – Боинг 787 "Dreamliner"– током финалног прилаза, на око 400 стопа висине, само неколико секунди прије слијетања. Авион је слетио безбједно и тренутно је приземљен ради додатних провера. Занимљиво је да се РАТ претходно активирао и неколико секунди након полијетања несрећног лета АИ-171 из Ахмедабада 12. јуна.
РАТ је систем хитне резерве који се аутоматски активира у случају двоструког квара мотора или потпуног електричног/хидрауличног квара, користећи брзину вјетра за генерисање хитне енергије.
Као могуће узроке несреће лета АИ-171, у којој је погинуло 260 људи, од којих је 241 био у авиону, помињу се квар мотора, хидраулични или електрични квар, као и софтверски проблеми.
