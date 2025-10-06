Logo

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

06.10.2025

14:16

Moskva/Kremlj
Фото: Tanjug/AP

Вјачеслав Леонтјев (87), тајанствени медијски магнат и дугогодишњи директор издавачке куће "Правда", погинуо је након пада са балкона свог стана у Москви.

Он је пао са висине од око 20 метара,а полиција истражује да ли је ријеч о несрећи, самоубиству или убиству.

Према непотврђеним извјештајима, Леонтјев је у посљедње вријеме имао проблеме са здрављем, али се његов пад уклапа у узнемирујући образац мистериозних смрти међу руским бизнисменима и званичницима - нарочито откако је почео рат у Украјини.

Деценијама је био на челу "Правде" - главног гласила Комунистичке партије СССР-а, и једног од најутицајнијих медија совјетске ере. Послије распада СССР-а, остао је повезан са овим издавачком империјом и према ријечима упућених, знао много о скривеним партијским милијардама.

Прогнани новинар Андреј Малгин назвао је случај "још једном чудном смрћу", подсјећајући да се "падови кроз прозоре" у Русији понављају.

"Леонтјев је пронађен поред свог дома у улици Молодогвардејскаја. Одавао је утисак тајанственог милионера који зна гд‌је је 'партијски новац' нестао", каже Малгин преноси Курир.

Иначе, Русију су забиљежене серије сумњивих смрти у руској елити, па је тако Александар Федотов, бивши директор транспорта Санкт Петербурга, пронађен је мртав испред хотела у Москви прошлог мјесеца.

Роман Старовојт, руски министар транспорта, извршио је самоубиство неколико сати након што га је Путин смијенио уз тврдње да је претходно био мучен и убијен.

Равил Маганов (67), шеф Лукоила који је критиковао рат, пао је кроз прозор у елитној московској болници 2022. године. Његов насљедник, Владимир Некрасов (66), умро је годину дана касније од "акутног срчаног застоја".

Виталиј Робертус (53), потпредсједник Лукоила, пронађен је објешен у канцеларији у марту 2024. године.

Павел Антов (65), бизнисмен и политичар, пао је с хотелског прозора у Индији у децембру 2022. године.

Дмитриј Песков

Свијет

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

Марина Јанкина (58), висока функционерка Министарства одбране, погинула је падом с висине од 50 метара у Санкт Петербургу 2023. године.

Михаил Рогачев (64), бивши потпредсједник нафтне компаније Јукос, пао је с десетог спрата у Москви у октобру 2024. године.

Андреј Бадалов (62), потпредседник Трансњефта, погинуо је падом са зграде у јулу ове године.

Ове смрти, често повезане са нафтним сектором, државним структурама или ратном политиком Кремља изазивају све веће сумње у Русији и иностранству да се ради о систематском уклањању људи који знају превише или се не слажу с Путиновом политиком.

