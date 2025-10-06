Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

Извор:
Доскорашњи министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо изјавио је да се не осјећа нимало одговорним због тога што је бивши премијер Себастијан Лекорни раније данас поднио оставку и истовремено позвао предсједника Емануела Макрона да распусти скупштину.
''Он има овлашћење да распусти парламент, као посљедњу мјеру, или да именује нову владу. На њему је да изабере. Ако дође до застоја, онда морамо да се вратимо на биралишта, али мислим да постоје и други начини прије него што дођемо до те тачке'', рекао је Ретајо и подсјетио да је предсједник Републике ''кључна фигура у институцијама Пете републике''.
Он је рекао да је Лекорни од њега ''сакрио'' одлуку да је именовао некадашњег министра финансија Бруна Ле Мера на функцију министра одрбане, преноси Фигаро. Оцијенио је да је ''недопустиво да се подржи љевичарски премијер".
Лекорни је раније данас поднио оставку Макрону, коју је он прихватио, саопштила је Јелисејска палата. Он је 9. септембра именован за премијера Француске, а оставком је постао премијер са најкраћим мандатом у историји земље са 27 дана на тој функцији.
Оставка је услиједила мање од 24 сата након што је представљена прва фаза нове владе, у којој су се углавном нашли бивши министри и блиски сарадници предсједника Макрона.
