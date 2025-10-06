Logo

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

Извор:

Б92

06.10.2025

13:54

Коментари:

0
Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Доскорашњи министар унутрашњих послова Француске Бруно Ретајо изјавио је да се не осјећа нимало одговорним због тога што је бивши премијер Себастијан Лекорни раније данас поднио оставку и истовремено позвао предсједника Емануела Макрона да распусти скупштину.

''Он има овлашћење да распусти парламент, као посљедњу мјеру, или да именује нову владу. На њему је да изабере. Ако дође до застоја, онда морамо да се вратимо на биралишта, али мислим да постоје и други начини прије него што дођемо до те тачке'', рекао је Ретајо и подсјетио да је предсједник Републике ''кључна фигура у институцијама Пете републике''.

Он је рекао да је Лекорни од њега ''сакрио'' одлуку да је именовао некадашњег министра финансија Бруна Ле Мера на функцију министра одрбане, преноси Фигаро. Оцијенио је да је ''недопустиво да се подржи љевичарски премијер".

Лекорни

Свијет

Фијаско у најави: Лекорни преко ноћи саставио владу, именовао 18 министара

Лекорни је раније данас поднио оставку Макрону, коју је он прихватио, саопштила је Јелисејска палата. Он је 9. септембра именован за премијера Француске, а оставком је постао премијер са најкраћим мандатом у историји земље са 27 дана на тој функцији.

Оставка је услиједила мање од 24 сата након што је представљена прва фаза нове владе, у којој су се углавном нашли бивши министри и блиски сарадници предсједника Макрона.

(б92)

Подијели:

Таг:

Емануел Макрон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Берза у Паризу нагло пала

Економија

Берза у Паризу нагло пала

3 ч

0
"Одбројавање је почело": Спрема се опозив Макрона?

Свијет

"Одбројавање је почело": Спрема се опозив Макрона?

3 ч

1
Шок! Француски премијер већ поднио оставку!

Свијет

Шок! Француски премијер већ поднио оставку!

4 ч

0
Фијаско у најави: Лекорни преко ноћи саставио владу, именовао 18 министара

Свијет

Фијаско у најави: Лекорни преко ноћи саставио владу, именовао 18 министара

5 ч

0

Више из рубрике

Продужен притвор Володимиру З. због напада на Сјеверни ток

Свијет

Продужен притвор Володимиру З. због напада на Сјеверни ток

52 мин

0
Moskva/Kremlj

Свијет

Огласио се Кремљ: Ево шта кажу о инцидентима с дроновима

1 ч

0
Веома јак земљотрес погодио Италију

Свијет

Веома јак земљотрес погодио Италију

2 ч

0
Иран: За сада без наставка преговора

Свијет

Иран: За сада без наставка преговора

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

29

Стиже први пун Мјесец ове јесени и доноси огромне промјене за 4 знака

14

16

Још једна мистериозна смрт у Русији: Вјачеслав Леонтјев пао са балкона

14

12

Огласио се Кремљ о ситуацији са дроновима у Европи: "Чудно"

14

02

Пет најбољих тенисера икада – у избору Роџера Федерера

13

54

Ситуација у Француској се не смирује: "Емануеле, распусти скупштину"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner