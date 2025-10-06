Путин изнио најбољи стратешки приједлог“ о продужетку СТАРТ-а

Извор:
Предсједник Русије Владимир Путин изнио је најбољи стратешки приједлог о продужетку Споразума о стратешком офанзивном наоружању (СТАРТ), од којег амерички предсједник Доналд Трамп није могао да одустане, изјавио је за Спутњик члан Комитета Државне думе за безбједност Адалби Шхагошев.
„Путин је изнио најбољи, снажан и стратешки приједлог за продужетак СТАРТ-а, од којег се није могло одустати. Зато Трамп то и није учинио. Само водеће нуклеарне силе могу помјерити свијет са ивице провалије и створити основу глобалне безбједности. То је најзначајније и ненадмашно питање данашњице“, изјавио је Шхагошев.
Раније је Путин саопштио да је Русија спремна да и након 5. фебруара 2026. године, још годину дана, настави да се придржава ограничења предвиђених Споразумом о стратешком офанзивном наоружању. Он је нагласио да ће такви кораци имати ефекта само ако Сједињене Државе одговоре узајамношћу. Трамп је, према наводима више медија, оцијенио Путинов предлог као добру идеју, пише Спутњик.
