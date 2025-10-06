Logo

Путин изнио најбољи стратешки приједлог“ о продужетку СТАРТ-а

Извор:

Sputnjik

06.10.2025

18:06

Коментари:

0
Путин изнио најбољи стратешки приједлог“ о продужетку СТАРТ-а
Фото: Танјуг/АП

Предсједник Русије Владимир Путин изнио је најбољи стратешки приједлог о продужетку Споразума о стратешком офанзивном наоружању (СТАРТ), од којег амерички предсједник Доналд Трамп није могао да одустане, изјавио је за Спутњик члан Комитета Државне думе за безбједност Адалби Шхагошев.

„Путин је изнио најбољи, снажан и стратешки приједлог за продужетак СТАРТ-а, од којег се није могло одустати. Зато Трамп то и није учинио. Само водеће нуклеарне силе могу помјерити свијет са ивице провалије и створити основу глобалне безбједности. То је најзначајније и ненадмашно питање данашњице“, изјавио је Шхагошев.

Брак вјенчање

Занимљивости

Млада незгоду на свадби претворила у свој тријумф

Раније је Путин саопштио да је Русија спремна да и након 5. фебруара 2026. године, још годину дана, настави да се придржава ограничења предвиђених Споразумом о стратешком офанзивном наоружању. Он је нагласио да ће такви кораци имати ефекта само ако Сједињене Државе одговоре узајамношћу. Трамп је, према наводима више медија, оцијенио Путинов предлог као добру идеју, пише Спутњик.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

START

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Млада незгоду на свадби претворила у свој тријумф

Занимљивости

Млада незгоду на свадби претворила у свој тријумф

53 мин

0
Има ли границе? Цијене злата и даље обарају историјске рекорде

Економија

Има ли границе? Цијене злата и даље обарају историјске рекорде

57 мин

0
Priština Kosovo

Србија

У Приштини настављено суђење Костићу и Миловићу због наводног ратног злочина

1 ч

0
''Мађарска нема намјеру да уведе евро''

Свијет

''Мађарска нема намјеру да уведе евро''

1 ч

0

Више из рубрике

''Мађарска нема намјеру да уведе евро''

Свијет

''Мађарска нема намјеру да уведе евро''

1 ч

0
Аеродром у литванској престоници затворен због балона

Свијет

Аеродром у литванској престоници затворен због балона

1 ч

0
Дјечак (14) упуцао шест пролазника: Један од повријеђених такође малољетник

Свијет

Дјечак (14) упуцао шест пролазника: Један од повријеђених такође малољетник

1 ч

0
Орбан: Централна Европа показала да су вјера, породица и суверенитет најважнији

Свијет

Орбан: Централна Европа показала да су вјера, породица и суверенитет најважнији

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Мушкарац са пушком стајао на аутобуској станици: Присутни се разбјежали, он ушао у аутобус

18

35

Пронађен дрон са пројектилом, полиција блокирала прилазе

18

24

Бившем министру одбране Црне Горе одређено задржавање до 72 сата

18

19

Ковачевић: Сви смо јединствени у подршци Синиши Карану

18

15

Ставите ово близу радијатора и имаћете топлији дом, а мањи рачун за струју

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner